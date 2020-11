«Los vecinos van a tener que trabajar en los distritos» Luis Pacho Concejal de Distritos y Edificios y Patrimonio «El presupuesto de 2021, marcado por el covid, tienen que dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía», explica el edil Luis Pacho, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo. / MARIO ROJAS JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:47

Llega Luis Pacho a la entrevista acelerado. Temas por cerrar, gestiones interminables. De hecho, en un parón obligado por un impertinente teléfono se levanta y jura y perjura: «¡Por un céntimo!». Un error en un expediente acaba de paralizar la tramitación de unas obras por la centésima parte de un euro. «Estas son las cosas que queman, que hacen perder el tiempo a concejales y funcionarios, a todos», razona. La pandemia no ha facilitado las cosas, más bien al contrario para el número dos de Ciudadanos que, pese a su puesto de salida en la carrera electoral quedó sin sillón en la junta de gobierno en la negociación con el PP para conformar gobierno. Sin embargo, desde hace un año acumula tareas que dan pocos titulares. Edificios y Patrimonio, por un lado y Distritos y toda la conexión con vecinos y asociaciones por otro. Tarea ingente la segunda. Su despacho es un desfile de ciudadanos con el 'qué hay de lo mío'. De natural afable, Pacho no desiste en su empeño: «Hemos venido a gestionar y es en lo que estamos», confesará al final de la charla.

-¿Cómo lo lleva?

-¿Esa es la primera pregunta?

-Me parece un buen comienzo.

- Con mucho trabajo y mucha dedicación -respira y se suelta-. Lo que requiere el cargo. Todo lo que se ha disminuido en actos públicos y cuestiones de esa índole, se ha suplido con más carga de trabajo. El covid nos marca mucha agenda y es una realidad. No solo para políticos sino también para los funcionarios. Para todos..

-A comienzo de la pandemia se le vio preocupado por la limpide los edificios.

-Sobre todo en los colegios. Son un área muy sensible. Imagínese, 28 colegios y siete escuelas infantiles. Es vital porque siguen funcionando. Requirió completa atención, como también las instalaciones deportivas y el resto de instalaciones. Es una cuestión sensible y ha habido que reforzarla.

-En personal y presupuesto.

-Eso es. Más de 600.000 euros desde el inicio de la pandemia. Fuimos tirando del contrato hasta que se agotó el fondo de emergencia y lo prorrogamos hasta el 1 de diciembre, ahora hasta mayo. Con los colegios a pleno uso tenemos que hacerlo.

-¿Cuánto les condiciona la pandemia para el presupuesto de 2021?

-Codiciona, evidentemente. Muchos objetivos que puedes tener te los marca la evolución del covid. Estamos en plena negociación para adaptarlos a la circunstancia buscando siempre el bienestar de la ciudadanía.

-De hecho, les paralizó poner en marcha los distritos.

-Por ser justos, cuando llegamos nos vimos en un área vacía de contenido. A la jefa de servicio hubo que asignarla por acumulación de servicios. No estaban resueltas las renovaciones de las asociaciones y se priorizó esos temas dentro del área de Participación con Mario Arias (PP) antes de ponerlos en marcha que es cuando llega el estado de alarma. Por otro lado, no hemos parado de estar en contacto con las asociaciones y el trabajo se ve, el Plan 30 son actuaciones consensuadas con ellos sobre necesidades en los barrios.

-Hablando con asociaciones varias comentan que hay que dar un giro a la participación.

-Es que no puede ser un mero buzón de sugerencias. No puede ser arréglame un farol o esta baldosa. Queremos que tengan conocimiento absoluto de lo que hace el Ayuntamiento para los barrios, por un lado, y por otro queremos contar con la ciudadanía par proyectos de más calado. Las asociaciones van a tener que trabajar en los distritos. No va a ser vengo aquí a quejarme, que también.

-¿Han modificado el reglamento?

-Todavía no. Pero puedo adelantar que vamos a modificar el reglamentro y el ROGA (Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Oviedo) para dividir el distrito 3. Teatinos y Pumarín por un lado y Guillén Lafuerza, La Monxina y La Corredoria por otro.

-Fueron muy críticos con la gestión de la participación del gobierno tripartito.

-Se asumió que los distritos eran un fin en si mismo y que habían fracasado. Estuvieron un año sin convocar. Como ejemplo: Todas las peticiones acababan en Infraestructuras por defecto. Tuve que informar más de 280 peticiones por providencia para que llegaran a su área. Infraestructuras no sabe qué hacer si le llega una petición acerca de implantar un servicio de mediación municipal o cambiar un paso de cebra, que es competencia de Vías. Fue una tarea ingente solucionar todos esos expedientes.

-¿Cuál es la situación de Ciudadanos en el gobierno municipal?

-Estamos cómodos. Nos dedicamos a la gestión de nuestras áreas con dedicación absoluta. Esto es gestión pura y dura. Digimos que veníamos a gestionar y es lo que hacemos.

-Quizás sus áreas fueran de las más afectadas por la pandemia.

-Centros Sociales, Cultura, Educación de manera total y absoluta. Lo digo sin obviar que el comercio y la hostelería o Deportes y Servicios Sociales también. Cultura quizás sera la que peor parte lleva. Nos dedicamos a que todas las actividades fueran segururas, sin un contagio. ¿Total, para que las cierren de nuevo? La cancelación de Madame Butterfly es un golpe duro

-Y en el grupo municipal, ¿cómo se ven?

-Con mucho trabajo. Somos menos concejales pero con muchas áreas a gestionar. Sí que es cierto que el partido está en reconstrucción tras las asambleas y tenemos ganas de generar una relativa normalidad. Estamos ahí, en la brecha.