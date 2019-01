«Antes de La Vega y del Bulevar hay que restaurar la iglesia de Santullano» Lorenzo Arias durante la presentación de su libor 'San Julián de los Prados' en la librería Cervantes. / PIÑA Lamenta que el templo, «enfermo crónico», carece de un plan de intervención independiente del proyecto de renovación de la entrada a la ciudad Lorenzo Arias Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 25 enero 2019, 03:47

Lorenzo Arias, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, defiende a capa y espada la necesidad inmediata de intervenir en la restauración del templo prerrománico de Santullano. Ayer presentó en Foro Abierto, en la librería Cervantes, su obra 'San Julián de los Prados', una guía histórica y artística sobre esta iglesia con 1.300 años de antigüedad, asentada en la corte de Alfonso II y que hoy es, según Arias, «un enfermo crónico» que necesita un programa de intervención urgente.

-¿San Julián de Los Prados cabe en un libro?

-No, Santullano no cabe en un libro, gracias a Dios (risas). Cabe en muchos libros porque se lleva estudiando desde hace muchos años, hay mucha historiografía. Ya desde que Jovellanos acuñó el término Arte Asturiano para el arte de la Alta Edad Media han corrido muchos ríos de tinta histórico artística sobre esta iglesia, que hay que señalar que siempre se celebró liturgia en ella. Es una de las iglesias más antiguas de España que siempre tuvo culto y eso fue la que la salvó junto a que estuviese en el extrarradio y no en el casco urbano.

-Su libro es una guía.

-Es una guía para que cualquier persona que se acerque a él pueda leer la parte que más le interese porque estudio las pinturas, la arquitectura, los espacios litúrgicos, la decoración escultórica y el propio contexto histórico de la época de Alfonso II. Permite mucha agilidad y al mismo tiempo una puesta al día sobre su investigación.

-¿Por dónde discurre esa puesta al día?

-Una aventura más perfeccionada del programa iconográfico de la pintura mural, que es la parte más sustancial, porque tiene mucha importancia en la configuración de la iglesia.

-¿En qué sentido?

-Es una iglesia única porque tiene traza basilical pero además un transepto que le da su carácter áurico. Lo que refleja en sus paredes es esa Ciudad de Dios, según la tesis de San Agustín. Se da un sentido trinitario, un registro de dibujos con perspectiva que recogen esa Ciudad de Dios, la clave teológica de San Agustín.

-¿Cómo un libro abierto?

-Lo que es, es un escenario, una teatralización que buscan una realidad ficticia. Es como si paseáramos por unas calles en las que nos encontramos con edificios, a modo de iglesias, de casas y en la parte superior la Cruz.

-¿Santullano aún puede dar sorpresas?

-Puede sorprendernos si sabemos mirar.

-¿Qué pistas ofrece?

-Imaginar que allí estaría la corte de Alfonso II, que el rey pisó por ahí.

-¿Qué papel juega San Julián de los Prados en el proyecto del Bulevar de Santullano?

-El Bulevar se hace porque hay que proteger a Santullano, ese es uno de los principios fundamentales y este principio es absolutamente inalienable. Evidentemente, la autopista a modo de muro separa a la ciudad y eso no puede ser pero el principio fundamental es proteger a Santullano. Porque se puede dar el caso, y no hablo por hablar, de que se acabe el Bulevar y la iglesia de Santullano siga sin estabilizarse porque desde los años 80, que se restauró, no se ha vuelto a tocar.

-¿Y necesita tocarse?

-Claro. Se necesita restaurar las pinturas murales y se necesita una intervención exterior. Los muros no están preparados exteriormente para proteger su interior. Se necesita darle al edificio una limpieza y hay que enlucirlo. Antes estaba con una pintura ocre que protegía al muro de la humedad, esto ha desaparecido y sé que es polémico, aunque hay tratamientos que se pueden hacer para que la humedad no suba, por ejemplo con un drenaje perimetral. Hay que hacer muchas cosas antes de restaurar las pinturas. Pero ahora todo está en un limbo.

-¿No hay avances?

-No hay un programa de intervención por eso creo que lo primero es Santullano porque es independiente de la protección de la autopista porque se puede intervenir ya, en la iglesia. Cuando más se tarde podemos encontrarnos con que el Bulevar ya funcione y la iglesia siga sin proteger.

-También está La Vega. Defensa acaba de ceder al Ayuntamiento el claustro y la capilla.

-Me sorprende que haya peticiones de que hay que conservar las ruinas de la fábrica cuando todavía es competencia del Ministerio de Defensa. Pero primero hay que excavar para ver qué podemos encontrarnos a nivel Prerrománico y Alto Medieval, pero no se puede olvidar que antes de La Vega y el Bulevar está Santullano. No se puede desviar el objetivo, porque es un enfermo crónico que hay que restaurar.