Un vehículo blindado capaz de tener cuenta en Instagram Las cinco variantes del Dragón están llamadas a convertirse en la pieza central del proyecto Brigada 2035 del Ejército de Tierra G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 14 julio 2019, 01:11

¿Sueñan los blindados con 'likes' en Instagram? En 1968, Philip K. Dick imaginó para una novela corta -'Do Androids Dream of Electric Sheep?'- un mundo cubierto de polvo radioactivo y a un dectective, Rick Deckard, especializado en cazar replicantes, androides renegados «más humanos que los humanos». El Ejército de Tierra no piensa en rodar una tercera 'Blade runner', pero el nuevo 8x8 Dragón tendrá cuenta en Instagram. Es una forma de decirlo, los militares pasan la mayor parte de su tiempo pensando en cómo será la guerra del futuro, ya que las del presente se libran siempre con las armas del pasado.

«En los próximos años, el Ejército de Tierra deberá actuar en entornos impredecibles, dinámicos, inestables y de creciente complejidad», advierte el Ministerio de Defensa acerca del proyecto Fuerza 35 o Brigada 2035, por el año en el que pretende tener operativas estas unidades, concebidas como un sistema de combate integral.

¿Y qué es eso de un sistema de combate integral? En la Armada, por ejemplo, una sola fragata de la serie F-110 es uno o en el Ejército del Aire, un solo cazabombardero de última generación es otro. Son plataformas de combate con medios que les permiten realizar misiones específicas y con todos los elementos necesarios para poder llevarlas a cabo. La idea es convertir la pléyade de armas, unidades y regimientos de Tierra en brigadas que aúnen todas esas capacidades, por unas unas nuevas unidades constituidas por elementos de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones, Logística y otros menores integrados en su Estado Mayor.

Y ahí el nuevo 8x8 Dragón, un derivado nacional del Piranha V de la suiza MOWAG, con la versatilidad de su plataforma, jugará un papel fundamental, ya que añadirá nuevas funcionalidades para las guerras de dentro de tres lustros.

Redes sociales

Defensa encargó cinco demostradores para probar la integración, el funcionamiento, de distintos sistemas para las variantes previstas del Dragón, con las que el nuevo blindado fabricado en Trubia sustituirá a la mayor parte de la flota de vehículos que actualmente utilizan los militares del Ejército de Tierra: los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), pero también los VEC, Lince, RG-31, TOA M-113 y los VCZ.

Entre las variantes del 8x8 Dragón las hay de apariencia convencional o casi. Vehículos de reconocimiento, transporte de infantería y combate similares a los que han conocido los ejércitos de todo el mundo desde que la Segunda Guerra Mundial demostró que sobre cadenas y blindado se vive más y mejor. Pero cada Dragón irá dotado de los medios de comunicación suficientes para que la brigada disponga de una gran independencia. Recabará información sobre el terreno en el que se mueve y sobre el enemigo, y la difundirá directamente a los militares y unidades que le acompañen. Éstos, a su vez, transmitirán los datos de los que dispongan al vehículo. Cada 8x8, en resumen, será como un pequeño cuartel miniaturizado, donde se tomen decisiones y se analicen los despliegues.

En las guerras de dentro de 15 años, habrá que tener un ojo en tierra, otro en el cielo, otro en el mar y otro en internet. «Los rápidos avances tecnológicos, la posibilidad de acceso a tecnologías de uso civil y militar, por parte de potenciales adversarios y amenazas, así como la hiperconectividad, gran influencia y omnipresencia de los medios de comunicación y redes sociales, obliga a una evolución» de las unidades de combate, señala el proyecto del Ministerio de Defensa para la brigrada 2035.

Un vehículo de combate que monitoriza las redes sociales, capaz de seguir los vídeos en directo que transmita su unidad o los civiles próximos, de recabar datos de los sensores de tráfico de una localidad amiga o de interferir en los de una enemiga. Todo ello construido sobre el 8x8. La pena es que Trubia solo construirá la parte más convencional, las barcazas de estos primeros 384 Dragón, llamados así no por el animal mitológico, sino por la unidad que combinada tacticas de caballería e infantería hasta el siglo XIX.