«Velaremos para que Oviedo sea una ciudad libre de grafitis con cámaras y multas» Un hombre pasea por la calle Canóniga, en pleno corazón del Oviedo Antiguo. / ALEX PIÑA El alcalde Alfredo Canteli confía en «resolver» el problema de las pintadas que inundan El Antiguo y los barrios ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 1 agosto 2019, 01:36

Edificios protegidos del casco histórico, el Palacio de Congresos y Exposiciones, el mercado de abastos de La Corredoria, numerosos parques públicos y hasta edificios de viviendas. Todos ellos tienen pintadas. Pocos enclaves de la ciudad se escapan a los grafiteros, y los vecinos, según denunciaron esta semana a EL COMERCIO, están hartos. Urgen al Ayuntamiento la puesta en marcha de medidas de seguridad para atajar de raíz este problema. Ayer el alcalde, Alfredo Canteli, les dio respuesta: «Velaremos para que Oviedo sea una ciudad libre de grafitis con cámaras y multas», dijo, y se comprometió a abordar el asunto cuanto antes, aseguró durante un acto en la plaza de Trascorrales.

Hace un año los trabajadores de la empresa Imesapi eliminaron 175 pintadas que inundaban el Oviedo Antiguo. En junio de 2018 terminaron el trabajo, dejando tras de sí el casco histórico sin una sola pintada. Una imagen que duró poco, porque ese mismo verano los grafitis volvieron a proliferar, para dolor de los vecinos.

Un año después, es rara la calle de El Antiguo que no tiene la huella de los grafiteros. Un problema que se extiende también a los barrios. El alcalde es consciente de la necesidad de actuar: «Llegará el momento en el que controlaremos los grafitis, pero este no es un asunto exclusivo de Oviedo. Están en todos los sitios y en nuestra mente está intentar resolverlo», precisó.

Lo hará con la instalación de cámaras de seguridad, para dar con los autores, y con la imposición de sanciones.

La ordenanza de Convivencia Ciudadana ya recoge la prohibición de «realizar, sin previa autorización municipal, pintadas, expresiones gráficas o rayados de superficie sobre cualquier elemento o equipamiento con visibilidad desde la vía pública». De hacerlo, los autores se pueden enfrentar a sanciones que van desde los 10 hasta los 3.000 euros.

Canteli insistió ayer en que solo llevan «un mes y medio» en el equipo de gobierno y aún no les ha dado tiempo a tomar las medidas que lleva incluidas en su programa electoral. Cierto es que no es un problema reciente, los vecinos llevan años pidiendo una solución porque cada vez que un grafitero vuelve a hacer de las suyas son ellos quienes deben asumir el gasto de limpieza. Una cantidad que no suele ser baja porque se necesitan unas mangueras especiales y después una capa de pintura.

Cerca del millar

Un estudio de la Universidad de Oviedo, publicado en marzo del año pasado, contabilizó en las paredes de la ciudad «cerca de mil pintadas» de ochenta autores diferentes. Durante la investigación, los alumnos tomaron quinientas fotografías, las mayoría en El Antiguo. El resto de zonas son: Ciudad Naranco, Vallobín y el centro, Buenavista, Ventanielles y La Tenderina, La Corredoria y Pumarín y San Lázaro-Otero.

Para paliar esta situación, el anterior equipo de gobierno presupuestó una cantidad para extender las labores de limpieza por el resto de rincones de la ciudad. Los pliegos junto a la tramitación administrativa, según explicó la líder de Somos, Ana Taboada, ya están hechos y solo quedaría sacar adelante la licitación. «El PP y Ciudadanos tienen fondos para abordar la limpieza de las pintadas. Al igual que el paseo de los Álamos, prefieren dejar que se deteriore antes que trabajar», dijo.