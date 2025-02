«Lo que no se ha vendido durante el cierre no se vende ni se recupera»

Carmen de la Uz Díaz (Oviedo, 1973) es la directora general de la cadena de perfumerías que lleva por nombre el apellido familiar y ... la actual vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Oviedo. Tras recoger el testigo de sus padres en la empresa familiar hace ya más de veinte años, ahora es la responsable de 30 tiendas y 138 trabajadores. Sigue muy de cerca las constantes vitales del pequeño comercio durante la pandemia. Tras el levantamiento de las restricciones del estado de alerta 4+, admite, «ha vuelto un poco de alegría a la calle». Pero lo cierto es que la caída «ha sido muy grande».

-¿Cómo ha salido el pequeño comercio de un mes de cierre perimetral?

-Oviedo, Gijón y Avilés son ciudades interconectadas para ciertos sectores y al restringir la movilidad se limita mucho la compra. Además, el cierre de la hostelería hizo que la gente saliese mucho menos a la calle y se limitase a comprar únicamente los productos de primera necesidad.

-Textil, sobre todo en los centros comerciales, ha perdido parte de la temporada de rebajas, ¿se puede recuperar?

-No. Lo que no has vendido no se vende ni se recupera. La situación es muy distinta ahora que cuando salimos del confinamiento, que la gente se animó a comprar con alegría. Ahora es todo muy distinto.

-¿Entonces lo perdido durante este año perdido está?

-Exactamente. En este año de pandemia cada negocio habrá hecho sus números y recortado de donde ha podido. Ahora hay que construir los próximos años que nos vienen y dependerá de nosotros. En el sector hay una gran diferencia de cómo ha afectado todo esto según a qué te dediques. No es lo mismo alimentación que moda, por seguir con el ejemplo.

-También falta, y faltará durante algunos meses más, el turismo...

-Sí. Eso también generará un impacto negativo. Asturias tuvo un buen verano, recibimos turistas. Ahora, con las restricciones vigentes se notará un impacto importante, sobre todo durante la Semana Santa, que es un pico de negocio. Lo vamos a sufrir.

-¿Cuáles son los principales problemas del sector ahora mismo?

-No saber qué pasa.

-¿Puede extenderlo?

-Estamos en una situación que nadie había vivido y que no estábamos preparados para afrontar. Vamos aprendiendo sobre la marcha, pero la incertidumbre que se genera es el principal problema. Tendremos que ir paso a paso y tomando decisiones.

-Internet ha pasado de hacerles daño a ser una herramienta indispensable, ¿cómo se han adaptado?

-Se veía como una amenaza, hoy como un aliado. Una palanca de visibilidad que ayuda a la venta y que debemos tener todos. Esto ha empezado y no va a parar. Hay que verlo como una oportunidad y no como a un monstruo que acecha. No es fácil, pero tenemos que esforzarnos.

-¿Han cambiado los hábitos de consumo en este sentido?

-El digital ya ha entrado en casa y seguirá estando, porque tiene sus ventajas. El mismo cliente puede ser digital y de tienda dependiendo del momento. Cualquier persona que empiece un negocio de calle ahora tiene que tenerlo en la cabeza de base. Es un cambio de concepto.

-¿Las ayudas están siendo suficientes para capear el temporal?

-Los ERTE han sido fundamentales para las empresas que no han podido ejercer su actividad. Las ayudas son solo eso, ayudas, son bienvenidas, pero no una solución definitiva.

-¿Cuáles son los barrios de la ciudad donde peor lo está pasando el comercio?

-El centro, sin duda.

-¿Por qué?

-Porque al centro no se va a por lo esencial. Esos productos se adquieren en las tiendas de barrio, por eso estas han sido capaces de subsistir mejor. El cierre de negocios y las restricciones de movilidad han afectado muchísimo a los centros ciudad.

-¿Ya manejan datos sobre cuántas empresas han cerrado?

-Aún no, y esperemos que no sean muchas.

-¿Su empresa cómo ha resistido el empujón de la crisis?

-Nuestras tiendas del centro han sufrido más, pero las de los barrios han podido mantenerse mejor. La venta de EPIs y productos de higiene y parafarmacia nos ha ayudado, aunque sí es cierto que ha habido una caída generalizada en otro tipo de productos como el maquillaje, por ejemplo.

-¿Cómo compagina su labor en la Cámara de Comercio?

-Echando muchas horas.

-Igual que con su empresa...

-Para mí es un orgullo estar sentada allí y rodeada de gente muy involucrada de construir proyectos para mejorar las cosas. A nivel personal, como empresa familiar que somos, nos toca trabajar mucho y echarle muchas horas, es la única forma. Estar abierta en un momento así obliga a abrir la cabeza a nuevas formas de negocio. Trabajar y aprender.

-Se acerca el 8 de marzo. ¿cuál es la situación de las empresarias?

-No es ni mejor ni peor que en el resto de España. Para mí es un orgullo ser mujer y desarrollarme profesionalmente.