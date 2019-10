La venta de pisos en Oviedo repunta un 5%, pero casi nueve de cada diez son segunda mano Una de las promociones de vivienda en obras en Montecerrao. / MARIO ROJAS Los precios ascienden hasta los 1.321 euros por metro cuadrado, pero los expertos advierten que «el sector está flojo» ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 14 octubre 2019, 01:18

¿Quiere comprarse un piso? Una vivienda, en un bloque cerrado, con dos dormitorios y 90 metros cuadrados de superficie en la calle Ramón Prieto Bances (Milán-Pumarín) cuesta 120.000 euros. El mercado inmobiliario en Oviedo recuperó el pulso en este segundo trimestre del año. Según la estadística del Ministerio de Vivienda, el número total de transacciones inmobiliarias hasta el pasado mes de junio asciende a 1.240, un 5,08% mas que en el mismo periodo de 2018, en el que se vendieron 1.180 inmuebles. Unas cifras que no ocultan que, en lo que va de 2019, también se registró un descenso del 9,36% en las ventas en el período comprendido entre marzo y julio, y que, de nuevo, la vivienda de segunda mano vuelve a ser la opción preferida entre los compradores.

Sin embargo, a pesar de los datos del Ministerio de Vivienda, algunos de los profesionales con más trayectoria del sector no leen las cifras con el mismo optimismo. Para las agencias inmobiliarias, pese «a esta pequeña subida, el mercado no se ha reajustado del todo y si Asturias no cambia, la cosa no mejorará. Los salarios son bajos, los impuestos altos y tendemos a la despoblación, algo que hará que en el futuro la oferta sea muchísimo mayor», explica el vocal de la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo (Asiovi), Manuel Rodríguez, propietario de la inmobiliaria Cueto. «El mercado está flojo, estancado, desde el verano se han cerrado muy pocas operaciones. Llevamos cuarenta años trabajando en Oviedo y podemos decir sin temor a equivocarnos que crisis siempre ha habido, pero esta ha sido 'gorda' y todavía no se ha pasado del todo», sentencia.

La curva de precios es ascendente. Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento sobre relación con los municipios mayores de 25.000 habitantes, el precio de la vivienda en Oviedo durante el segundo trimestre alcanzó un valor medio de 1.321 euros por metro cuadrados, un 2,2% más interanual con respecto al mismo período del año anterior, y un 38,4% menos desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2008, cuando un metro cuadrado construido cualquiera llegó a costar 2.143 euros. Eran los tiempos de la burbuja.

«Nosotros hemos vendido pisos donde la gente ha perdido 70.000 euros con la operación después de venderlos. Muchas familias llegaron a pagar hasta 250.000 euros por una vivienda y la han vendido por 180.000. Los precios estaban muy inflados, pero creo que algo así no puede volver a ocurrir», sostiene Rodríguez. Y pone más ejemplos: «En el barrio de Ventanielles se vendían pisos por 60.000 euros, cuando valían 25.000. Las hipotecas, muchas veces tuvieron la culpa», reconoce.

Pese a la corrección, el precio de la vivienda nueva sigue siendo muy alto, advierte; en especial, en Ciudad Naranco y La Corredoria.

El alquiler, «lo positivo»

En ese sentido, para las inmobiliarias, la compra de viviendas para alquiler «es lo más positivo». Es decir, la inversión en viviendas para destinarlas al arrendamiento a terceros. En este bloque entran, además, quienes destinan los inmuebles para pisos turísticos. «El alquiler es donde encontramos la mayor inversión. En un 100% de los casos de venta de pisos, hay un 30% de personas que compran para habitar, un 60% que lo hacen para invertir y un 10%, por lo general, en los que quienes compran son los bancos y otras operaciones», explica el representante de Asiovi. Aun así, «si bien la gente que tiene dinero invierte en pisos para alquiler, aunque parezca una obviedad, quien ya tienes una hipoteca, no puede comprar otro», concluye.

Y aquí es donde entran en juego, según Rodríguez, los buenos datos en cuanto a compraventa de vivienda de segunda mano, «un mercado mucho más ajustado», para rellenar el esquema interpretativo. Y es que, teniendo en cuenta las cifras aportadas por Vivienda, durante el segundo semestre del año, pese a la ligera bajada -en verano se vende menos-, del total de 610 transacciones inmobiliarias registradas en el municipio, solo 64 se corresponden con viviendas de primera mano o nueva edificación, siendo el 89,5% (546) pisos, casas y otro tipo de inmuebles de segunda mano.

Oviedo, Asturias y España

Embebiendo la situación en el marco regional y nacional, según el informe del cuarto trimestre de 2018 de la sociedad de tasación Tinsa, los asturianos destinan un 13,7% de lo que ganan a pagar el piso. En Madrid, por ejemplo, la media roza el 27% y se sitúa por encima del 40% en distritos como son los de Salamanca o Moncloa-Aravaca, cifras que se superan incluso en la zona de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona, donde el esfuerzo es del 49%.

Además, la hipoteca media en Asturias es de 92.298 euros, la octava menor, mientras que la más baja corresponde a Extremadura, con 78.927, y las más altas a Madrid (172.220) y Baleares (175.051). Y es que las cantidades adeudadas tienen su reflejo en las cuotas de los préstamos. Así, en el caso de Asturias, la media es de 441 euros, la séptima más baja del país.