Ventanielles, en Oviedo, afronta una gran transformación con la mejora de calles, edificios y el futuro centro social

Lo dijo Blanca Fernández, alcaldesa de barrio de Ventanielles: «Somos el barrio del futuro, no hay mejor sitio para vivir». También que «es el ... único barrio en el que no se invertía desde hace 30 años». Con la importante reforma del Palacio de los Deportes de Oviedo, que supuso una inversión de más de 26 millones de euros, parece que cualquier vacío pasado está más que compensado. Pero Ventanielles quiere más y espera más, y el Ayuntamiento tiene previsto seguir mejorando la zona.

Amén de la demolición del viejo centro social, en la plaza de Lago Enol, que dará paso a un ambicioso Centro Social Integrado –a cargo de la UTE Sardalla Española S. A. Construcciones Serrot S. A. por 6,9 millones de euros–, y a la mejora de la eficiencia energética de 32 viviendas –cuatro edificios– ya iniciada y que se extiende a Guillén Lafuerza, se sumarán una actuación municipal de mejora del entorno físico en ambos barrios.

El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso –el plazo de ofertas se cierra el día 18 de este mes– las mejoras en seis calles por un importe de más de medio millón de euros –539.405 euros– y un plazo de ejecución de tres meses.

El objeto del proyecto es «mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes» de ambos barrios, ejecutando la renovación de pavimentos en calzada, la adecuación de pavimentos en acera, la reordenación de los tráficos y la actuación y ampliación de mobiliario en zonas peatonales.

Unas actuaciones que se centrarán en aquellas vías más deterioradas y que permitirán, a su vez, dar continuidad a las renovadas actuaciones previas y así generar 'mallas completas', conformando una fácil ampliación en futuros proyectos, recogen los pliegos.

Las calles que entrarán en este lote son: Río Deva, Joaquín Blume, Río Dobra, Río Ibias, Río Nalón y Río Sella. Todas estas vías sufren un deterioro y en cada una de ellas se valorará, siempre que sea necesario, el recrecido de los pozos y arquetas y la modificación de los sumideros, la retirada del mobiliario para favorecer los trabajos y su posterior colocación, o la modificación de aceras en tramos afectados por pasos de peatones.

De forma particular, la memoria del contrato municipal expone que en la calle Río Deva, que «presenta desgaste superficial con zonas agrietadas», se demolerán los bordillos que separan los carriles de aparcamientos y se dejará un único carril con aparcamientos en línea en la margen izquierda, incluso en el tramo de carga y descarga, y en espiga en la derecha.

En Joaquín Blume, una calzada de doble sentido también desgastada, además de mejorar el firme, se sustituirán los aparcamientos en línea por nuevo en espiga, manteniendo el doble sentido y dejando carriles con una anchura de cuatro metros.

En cuanto a Río Dobra, otra calzada con doble sentido con aparcamiento en ambos márgenes y con necesidades de mejora, se demolerá el pavimento y se modificarán los aparcamientos para autobuses de la margen oeste por aparcamientos en batería.

Siguiendo la lista, en Río Ibias –con doble sentido y aparcamientos en línea en ambas márgenes– se harán actuaciones encamiandas a mantener un único carril en sentido Río Dobra y aparcamientos en línea en el lado izquierdo según el nuevo sentido de la circulación y en batería, en el derecho.

En Río Nalón, que presenta un desgaste superficial y es necesario el correspondiente fresado, se modificará el tramo en sentido único entre las calles Río Ibias y Río Narcea que pasará a doble sentido, modificando la señalización correspondiente.

Finalmente, en la calle de doble sentido Río Sella, eje principal de Ventanielles, se hará una importante labor de fresado y de saneamiento y se reducirá el ruido del tráfico rodado.

De cumplirse el cronograma, Ventanielles podrá reestrenar las citadas vías, con las mejoras previstas de circulación y aparcamiento en la primera mitad de 2026.

En el primer trimestre de este próximo año –en marzo– también deberá haber finalizado la primera fase de los trabajos del futuro Centro Social Integrado, al contar con fondos europeos. De las dos fases que resten se encargará el Ayuntamiento.

Centro social

El nuevo centro será la sede de la Unidad de Trabajo Social, centro social integrado y área de empleo municipal. Contará con una superficie de 2.800 metros cuadrados –1.100 más que el actual– . Los servicios multifuncionales se ubicarán en la planta baja; en el primer piso estarán la biblioteca, la sala de estudios o la ludoteca, y en el segundo, los despachos, las salas para asociaciones y coworking, además de aulas para talleres. Esos recursos para la atención diurna, de convivencia y multiservicio son los que han permitido lograr 2 millones de euros de fondos europeos, por vía de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, bajo la Estrategia 'CuidAs'.

Y mientras que algunos vecinos estrenan la nueva eficiencia energética de sus edificios, hay quien espera que esta actuación llegue a casi 300 viviendas.