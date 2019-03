Un viaje galáctico a la realidad virtual

La Cometcon vivió ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos su jornada más multitudinaria de 2019. Las colas se sucedieron durante todo el día, con una espera por la tarde para entrar en el recinto que rebasó las dos horas. La fila en algunos momentos llegó hasta la iglesia de los Santos Apóstoles, pero los ánimos se mantuvieron arriba. Unas seis mil personas no se perdieron la segunda jornada. Solo el concurso de 'cosplay', celebrado a media tarde, congregó a más de dos mil.

Las ganadoras fueron las vizcaínas 'Silvanas & Vol' jun' y la bilbaína 'Wonder Woman'. Los hermanos 'Dédalo' & 'Chewie', campeones nacionales de 'cosplay' y próximamente representarán a España en el Europeo que se celebrará en París, detallaron minutos antes del inicio de la cita los requisitos que debe reunir un 'cosplayer': «Se debe tener preparación, ímpetu y técnica». Y estas tres cualidades las cumplieron a rajatabla las ganadoras.

00:59 Vídeo. Diversión y fantasía en la CometCon / CANAL 10

Las integrantes de 'Silvanas & Vol 'jun' estuvieron cinco horas preparándose. Cuando se subieron al escenario se metieron al público en el bolsillo. Hicieron los movimientos que se ven en la realidad virtual y al finalizar su actuación una de ellas confesó que esta feria de ocio alternativo «es muy divertida». «Es la primera vez que participo pero el resto ya había estado en otras ocasiones y nos gusta mucho». En esta edición, emprendieron el viaje de vuelta a Vizcaya con un cheque de quinientos euros y un lote de productos en el bolso tras proclamarse ganadoras de la categoría grupal.

Otra de las veteranas en la Cometcon es Ana Vizcaíno, más conocida por el público como 'Wonder Woman'. Ha visitado la feria de ocio alternativo más importante del norte de España en varias ocasiones y ayer se hizo con el premio en la categoría individual. Ella no se esperaba esta distinción. Nada más bajarse del escenario lamentó que lo había hecho «muy mal». No opinó lo mismo el jurado, formado tanto por expertos nacionales como internacionales. Se llevó el primer premio de la categoría individual, dotado con un cheque de quinientos euros y un lote de materiales.

El jurado también tuvo una mención especial para otros participantes. El gijonés Víctor Javier Pedrosa fue distinguido por su 'cosplay' de 'Master Chief', que elaboró a mano durante cinco meses y estrenó en los carnavales de la ciudad costera. Mientras, 'Ahri KDA' trabajó desde diciembre hasta el viernes en el vestuario y obtuvo su recompensa: recibió un mención especial por parte del jurado.

El resto de actividades también arrasaron. Hubo un desfile de Star Wars y César Contreras del stand Cull and Free, cuya sede está en Madrid, apuntó que esta feria de ocio alternativo tiene «buenas» críticas y esto fue lo que le animó a venir: «Es el primer año que participamos y las ventas entran dentro de lo esperado», aseveró mientras que los trabajadores de Tup Cash, cuya sede está en Oviedo, afirmaron que lo que más venden es 'merchandising', además de videojuegos.

Estos productos llamaron la atención a las jóvenes palentinas 'Crista' y 'Saiko'. Se levantaron a las «seis de la mañana» para disfrutar de la feria de ocio alternativo. Afirmaron que ya llevan «varios» años haciendo este camino de 250 kilómetros y el esfuerzo merece la pena: «Nos gusta mucho este evento».

Apoyo a la organización

La candidata del Partido Popular el Principado, Teresa Mallada, visitó las instalaciones junto al director de la Cometcon, Héctor Lasheras, y prometió que si es elegida presidenta estudiará diferentes medidas de «apoyo» a esta actividad. «Esta feria se está consolidando a pesar de la situación delicada del edificio», confesó. Después, los humoristas Alberto Casado y Rober Bodegas, que forman el grupo Pantomima Full, cerraron la programación sabatina. Hoy más.