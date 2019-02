La víctima de maltrato cambia de versión y admite que fue golpeada por su pareja «Mi hija me odia porque le he quitado al amor de su vida», lamenta la madre de la chica, quien alertó de la situación porque «se les iba de las manos» JUAN CARLOS ABAD Miércoles, 27 febrero 2019, 03:16

Con un hilillo de voz, la víctima en el juicio por violencia de género de ayer, en el que la Fiscalía pide veintiún meses de cárcel a su exnovio, cambió su declaración con respecto a la fase de instrucción. Afirmó en esta ocasión que recibió golpes por parte de él en dos ocasiones. Lo había negado en primera instancia porque «todavía estaba con él» y como consecuencia, la joven, de 19 años, «no quería hacerle daño».

Como prueba de que las golpizas existieron, el fiscal solicitó que se reprodujera durante la vista oral una grabación en la que la víctima, alterada tras una discusión con el encausado, D. R. M. L., le cuenta atropelladamente a su madre: «Me acaba de pegar una patada en la pierna. Quiero dejarlo, ya no quiero estar con él». En la escucha la madre le pide que le ponga con el agresor pero no lo hace. Se escucha otro golpe y la llamada se corta. Pese a ello, la menor de edad entonces no denunció ni cortó la relación. Tuvo que ser su madre quien lo hiciera.

Pareja La joven comenzó a salir con el acusado cuando ella tenía 14 años y él 20. Ayer afirmó que ya no es su pareja. Problemáticos La madre y denunciante afirmó que la relación «se les iba de las manos» para relatar episocios de celos y control. Fiscalía Solicita una pena de veintiún meses de cárcel para el acusado por un delito de violencia de género habitual. Suspendido La defensa del acusado solicitó la suspensión del juicio ante la incomparecencia de una testigo.

El acusado, por su parte, sostuvo que la denuncia solo pretendía evitar que la madre perdiera la pensión de manutención si la joven marchaba de su casa.

Un noviazgo que comenzó cuando la chica tenía 14 años y el acusado 20. Algo que ninguna de las familias vio con buenos ojos pero que dejaron pasar hasta que la situación se volvió insostenible. Durante su declaración la chica sostuvo que a su expareja no le gustaba que vistiera pantalones cortos y que vivió otro episodio de maltrato en plena calle Gascona.

El control llegó hasta tal punto que una noche en el otoño de 2017 acudió con dos amigas y sus novios a «tomar unas sidras». A D. R. M. L. no le gustó y, según su declaración, le increpó por «estar gastándose su dinero». Indicó que los otros dos varones «iban a a tener problemas» si no se marchaban. La discusión acabó con un golpe en la cara.

Extremo que confirmó la psicóloga del centro Trama donde la propia joven cumplía una programa impuesto por la Fiscalía de Menores tras haber sido condenada por un procedimiento penal que, según se deslizó en la vista, estuvo relacionado con peleas con otras adolescentes. La psicóloga afirmó que la joven en alguna ocasión llegaba «muy maquillada» y que, durante el tiempo que duró el programa, le daba información «velada» acerca del maltrato y el control al que le sometía su expareja.

«Se les iba de las manos»

El testimonio de la madre y denunciante arrojó luz sobre el escenario en el que la relación degeneró. Entre sollozos e interrumpida dos veces por el juez, la mujer indicó que transigió con la relación por «imposición». «Se les iba de las manos», añadió, para relatar episodios de celos y de su complicada relación con su hija: «Me odia porque le he quitado al amor de su vida». Relató que la pareja pasaba temporadas en su casa, otras en casa de su exmarido y que, en último término, acabaron viviendo en Colloto en una casa propiedad de la familia del encausado. También que su hija dejó de estudiar a una temprana edad.

El juicio no quedó ayer visto para sentencia. Una de las testigos presentes en el episodio de Gascona no acudió a declarar. Algo que motivó la petición de suspensión por parte de la defensa. Si el 8 de marzo no se persona, la amiga de la víctima puede incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia.