Una víctima señala a Christian Sandulache como el líder de la red de prostitución Christian y Sebastián Sandulache junto a dos acusados más, durante la vista celebrada ayer. / ALEX PIÑA La joven, agredida con una catana, describe las funciones de los acusados dentro de la organización: «Sebastián era el que más maltrataba» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 11 octubre 2018, 02:29

La tercera jornada del juicio contra la presunta red criminal de trata de seres humanos, liderada por los hermanos Sandulache, se inició con polémica. En el orden del día figuraba la lectura del testimonio de una de las víctimas, que recogía la declaración que prestó ante la Policía rumana cuando denunció que había sido víctima de explotación sexual. Describió el organigrama de la red y las funciones que desempeñaban los seis acusados por once delitos de tráfico de seres humanos y blanqueo de capitales. Una jerarquía que, dijo, encabezaba Christian Sandulache.

La defensa de Christian Sandulache se opuso a la lectura pero de nada le sirvió a Ricardo Álvarez-Buylla porque la presidenta de la sala acabó por autorizarla. El letrado discutió la decisión, y finalmente las defensas impugnaron la lectura del testimonio de la joven. Argumentaron no haber sido informados ni por la Fiscalía ni por el juzgado de la Comisión rogatoria. «A nosotros no se nos avisó para comparecer en Rumanía y se nos impidió el derecho de contradicción», aseveró Álvarez-Buylla.

Ese fue el argumento jurídico, pero detrás se esconde el testimonio contundente de la víctima. La joven describió un perfecto organigrama de la supuesta red de prostitución. Apuntó a Christian Sandulache como «el jefe de la organización» y que todos «acataban y ejecutaban sus órdenes». Además de ser el responsable de «aplicar los correctivos a las chicas que no le obedecían».

Sobre Sebastián Sandulache, y según el testimonio leído en la sala, dijo que era el encargado de «sustituir» a Christian cuando este no estaba. Ejercía las mismas funciones que el cabecilla de la red y «era el que más maltrataba».

La joven también señaló, en su escrito, a las dos acusadas que se enfrentan también al delito de trata de seres humanos, aunque también fueron presuntas víctimas de las vejaciones de los Sandulache. Ellas eran las encargadas de «contar» todo lo que hacían el resto de las mujeres y de dar cuenta a los hermanos Sandulache de «cuánto trabajábamos cada noche». De los otros dos acusados, aseguró que uno de ellos hacía las labores de chófer y el otro era el encargado de «mantener en constante terror a una de las chicas». En su testimonio también señaló a las hermanas de los principales cabecillas como las encargadas de «vigilar» a todas las mujeres e incluso de aconsejarlas con que «fuésemos buenas chicas y no contáramos nada a la Policía». Sin embargo, las dos hermanas no están acusadas de ningún delito. La lectura del testimonio de esta testigo también recogió el escalofriante momento en que fue agredida por el jefe de la trama: «Me cortó con una catana en la mano izquierda por haber intentado huir y me amenazó para que dijera a los médicos que me había cortado con un cristal».

Envíos de dinero

La segunda parte de la vista oral celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se centró en quién enviaba a Rumanía el dinero procedente de la presunta explotación sexual al que eran sometidas las once víctimas de los hermanos Sandulache. Declararon los propietarios y usuarios de dos locutorios donde presuntamente se realizaban los giros. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por Ana María González, intentaron demostrar el origen de esos envíos que oscilaban entre los 800 y 2.900 euros. También por qué se realizaban en horarios en que los locutorios estaban cerrados al público, entre las tres y cuatro de la madrugada.

Los propietarios de ambos locutorios no pudieron explicar estos hechos. El matrimonio que regentaba uno de los establecimientos, en el barrio de Pumarín, lo único que precisó fue que por esas fechas, entre 2012 y 2013, interpusieron una denuncia a la Policía Nacional por un supuesto ataque informático al sistema. «Puse una denuncia porque vi que faltaba dinero», aseguró la mujer que culpó de estos hechos a un supuesto 'hacker' informático.

La propietaria del otro locutorio, ubicado en la Avenida del Mar, explicó que se realizaban envíos a Rumanía por parte de «varias chicas» aunque una era la «cabecilla» y la que tenía los pasaportes del resto. También señaló que realizaban envíos de dinero de «poca cantidad», que los «grandes» los enviaban «los hombres» que a veces acompañaban a las jóvenes. «Nunca venían solas, siempre en grupo».

A preguntas de la Fiscalía sobre quiénes eran los destinatarios de esos giros señaló que siempre se enviaba a personas con el apellido Sandulache. La vista concluyó con el testimonio de seis clientes. Todos aparecen como las personas que realizaban los giros y todos negaron haber realizado esos trámites y conocer a sus destinatarios. Ahora se tendrá que demostrar si los datos personales de estas personas fueron utilizados para enviar el dinero.