La víctima del 'violador del estilete' se ratifica y ofrece un testimonio «claro» ante el juez El 'violador del estilete' se benefició de la doctrina Parot. / E. C. Félix Vidal, en prisión preventiva en la cárcel de Mansilla de las Mulas, se declara inocente y dice que todo lo que hacía era «por el bien» de la mujer ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 17 septiembre 2019, 01:25

Pasaban treinta minutos de las diez de la mañana, hora marcada para el inicio del juicio, cuando el 'violador del estilete' accedió a la sala número 3 de la Audiencia Provincial. Félix Vidal Anido ya pasó 32 años en la cárcel por 54 violaciones. Ayer volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez procesado por agredir sexualmente y robar, a finales de 2017, a una mujer con una discapacidad psíquica del 65%. El fiscal le pide once años de cárcel; la acusación particular, quince. Ayer no estaba solo ante el juez: a su lado, su exnovia, acusada de robar a la víctima tras amenazarla de muerte. Se enfrenta a cuatro años de cárcel.

Esposado, y custodiado por los agentes de la Policía Nacional ya que permanece en prisión preventiva en la cárcel de Mansilla de las Mulas, llegó a la sala para asistir al juicio, que se celebró a puerta cerrada. Negó los hechos; la víctima, que accedió a la sala pasadas las once y media de la mañana, ratificó su acusación.

Según su relato, ambos compartían una vivienda en el número 32 de la calle Martínez Vigil. El 22 de diciembre de 2017, explicó, Vidal Anido entró en su habitación cuando ella estaba durmiendo, y le empezó a tocar los pechos por debajo de la camiseta. Ella se despertó y rechazó sus pretensiones. Pero Vidal, según relata el escrito del ministerio Fiscal, no cesó en el empeño. Le dijo que iban a «tener relaciones sexuales quieras tú o no» y le bajó los pantalones del pijama y la ropa interior. Incluso llegó a amenazarla con que «si no estaba quieta la iba a matar». Le agredió sexualmente y después se fue del cuarto diciéndole: «Si dices algo, te mato». Ese mismo día, presuntamente, fue obligada a viajar a Moreda junto a los dos procesados.

«Nunca me faltó al respeto y viajé muchas veces en coche con él», dice una testigo El 'violador del estilete' estuvo treinta y dos años en prisión por 54 violaciones

Un día más tarde, la otra acusada junto a una tercera persona la agredieron, pero ella consiguió zafarse. Fue entonces cuando avisó a la Guardia Civil y relató lo que había ocurrido. Su calvario no acabó aquí porque ambos, según el escrito de acusación pública, le robaron las pertenencias personales que dejó en la vivienda. En concreto, él se quedó con la cartilla bancaria del abuelo de ella junto a las llaves de la vivienda, que después se las devolvió cuando fue a visitarla al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); ella se quedó con la tarjeta sanitaria y la bancaria.

Muy afectada

Al final de su declaración, ayer, la víctima se mostró muy afectada por recordar lo sucedido. Durante una hora ofreció un testimonio «claro y coherente». «Ella se ratificó en las declaraciones que ha hecho hasta el momento, pero él lo negó y no dio una explicación. Dijo que todo lo que hizo fue por el bien de mi cliente y que no encuentra explicación a lo que pasó», comentó la letrada de Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Trato (Cavasym), Ana María González, que solicita para el acusado quince años de prisión.

La defensa del 'violador del estilete', ejercida por la abogada Teresa Álvarez, solicitó su «absolución» tras solicitar la declaración de un psicólogo. Por otra parte, declararon otros dos profesionales, tres policías y una asistente social junto a los testigos.

Entre estos últimos, se encontraba la dueña del piso en el que se sucedieron los hechos. María Dolores Álvarez apuntó que el 'violador del estilete' viajó con ella «muchas veces en coche» y nunca le hizo nada. «Siempre dije que esto es mentira. Él nunca me faltó al respeto y yo vivo en la calle Puerto Leitariegos y nunca faltó el respeto a las mujeres que residen en la vivienda», le defendió.

La vista oral, que tuvo una duración de cuatro horas a puerta cerrada por petición de la víctima, quedó vista para sentencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron sus penas de cárcel tanto para Félix Vidal Anido como para la otra acusada, la que fuera su novia.