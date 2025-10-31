Víctor Manuel acude al homenaje en la fosa común de Oviedo Su abuelo, fusilado junto a su hermano, descansa en el cementerio de El Salvador

En la antesala del Día de Todos los Santos, el cementerio de El Salvador fue el escenario de un acto junto a la fosa común. La convocatoria, organizada por la Asociación Memorialista Asturias, reunió a numerosos ciudadanos para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura. Al tributo, que buscaba dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo se sumó el cantante Víctor Manuel.

Con su presencia quiso mostrar su apoyo a la causa de la memoria histórica y honrar a quienes padecieron la represión. En espacial a su abuelo, que fue fusilado y descansa junto a otro hermano en la fosa común de Oviedo junto con otras 1.800 personas.

