El homanaje en la fosa común de Oviedo, al que asistió Víctor Manuel (tercero por la izquierda). Pablo Nosti

Víctor Manuel acude al homenaje en la fosa común de Oviedo

Su abuelo, fusilado junto a su hermano, descansa en el cementerio de El Salvador

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

Comenta

En la antesala del Día de Todos los Santos, el cementerio de El Salvador fue el escenario de un acto junto a la fosa común. La convocatoria, organizada por la Asociación Memorialista Asturias, reunió a numerosos ciudadanos para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura. Al tributo, que buscaba dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo se sumó el cantante Víctor Manuel.

Con su presencia quiso mostrar su apoyo a la causa de la memoria histórica y honrar a quienes padecieron la represión. En espacial a su abuelo, que fue fusilado y descansa junto a otro hermano en la fosa común de Oviedo junto con otras 1.800 personas.

