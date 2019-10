La vida de Aitor 'El Diamante' Nieto llega a la gran pantalla Julio de la Fuente y Aitor Nieto amagan hacer guantes. / J. LLACA El documental, dirigido por Julio de la Fuente, recrea desde sus inicios la vida del boxeador ovetense, campeón de España y de Europa SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 16 octubre 2019, 04:03

Aitor 'El Diamante' Nieto comenzó a boxear con 15 años cuando estudiaba en el colegio La Inmaculada. «Un día salimos y me intentaron robar. Me defendí, pero me pegaron», explica. Fue entonces cuando decidió apuntarse a un gimnasio «para aprender a defenderme». Ahora es seis veces campeón de España de boxeo, una vez campeón de Europa y en su currículo aparece, además, un mundial de países latinos.

El director de cine moscón Julio de la Fuente le conoció en un combate y le propuso contar su historia en un documental. Nieto aceptó sin dudarlo. Ayer, el teatro Filarmónica acogió el estreno de la cinta, de 60 minutos de duración.

«Con este documental se busca fortalecer la afición del boxeo en Asturias», una disciplina deportiva que, según afirma Julio de la Fuente, «estuvo prohibida en la época como alcalde de Antonio Masip». De la Fuente escogió a Nieto porque «es un campeón que tenemos en Oviedo».

Durante la proyección, el público conoció, por ejemplo, la vida de Aitor desde niño hasta ahora, cómo prepara los combates o qué dieta realiza. Además contó con la participación de personas muy cercanas a Aitor Nieto, como su madre, su mujer, sus compañeros y sus entrenadores. Entre las localizaciones, la sidrería El Bosque -cuyo dueño Diego Javita fue el patrocinador del documental-, el gimnasio en la casa de los padres del boxeador, y la costa asturiana. «Es un orgullo que hagan algo sobre mi vida deportiva, es un mérito que se acuerden de mi», reconoció Nieto.

«Mi teatro estrella»

Ayer fue la decimosegunda vez que Julio de la Fuente estrenó en el teatro Filarmónica. «Mi teatro estrella», dijo. También estuvo presente el cámara y director de fotografía Benito Sierra. Y Covadonga de la Rúa puso el broche final al acto cantando el 'Asturias Patria Querida'.

Julio de la Fuente quiso extender el homenaje a otros boxeadores, también presentes en la velada, como José Ramón Gómez Fouz y Jose Antonio 'Gitano' Jiménez, primer entrenador de 'El Diamante'.