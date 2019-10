SOS Viejo Hospital pide «ambición y altura» por su tercer cumpleaños La romería de El Cristo en el parque del Truébano, uno de los espacios «recuperados» por la plataforma SOS Viejo Hospital. / A. PIÑA Nacio González, portavoz de la plataforma vecinal, urge la colaboración entre las administraciones para lograr la recuperación económica de El Cristo ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 13 octubre 2019, 02:09

Hace ya tres años, en los últimos coletazos del verano de 2016, los vecinos de El Cristo y Buenavista hicieron lo que nunca antes habían hecho, se colectivizaron para recuperar los terrenos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y para tratar de darle la velta al «páramo» en el que se había convertido el barrio tras la marcha de la ciudad sanitaria a La Cadellada. Fueron muchos los que no lo tuvieron claro, pero en ese momento vio la luz la plataforma SOS Viejo Hospital. Ahora, más cerca del lustro que de los primeros meses de cuna, el objetivo sigue siendo el mismo, pero la organización es más fuerte que entonces. «Los políticos, en vez de ver en los terrenos de El Cristo una oportunidad de desarrollo para la ciudad, lo que ven es un problema, pero solo hacen falta dos cosas: ambición y altura de miras». Tajante, así se manifiesta uno de los principales portavoces de la plataforma, Nacio González.

Y es que, a día de hoy, todavía con un buen puñado de tareas pendientes a este respecto en la mochila del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento, El Cristo «necesita» colaboración institucional, «que los partidos dejen de anteponer sus intereses partidistas a las necesidades de la gente», reivindica González. «Ni ciudades universitarias ni campus deportivos ni ciudades de la justicia». Ninguna de esas opciones, puestas sobre la mesa a lo largo de estos últimos años «sirven», «no podemos volver a modelos trasnochados, que ya se están abandonando en otras ciudades de Europa. No sirve el monocultivo, solo sirve la integración», sostiene el portavoz de los vecinos.

Por eso, la propuesta, que no es nueva, sí es clara: «Tiene que haber una serie de equipamientos, que estén integrados y que tengan vida las veinticuatro horas del día, porque los parches momentaneos no dan ninguna garantía de que en la zona se vaya a producir la necesaria recuperación social y económica». Una cuestión que, además, la plataforma defendió en sus alegaciones al plan de El Cristo-Buenavista partiendo de «cuestiones claves»: viabilidad habitacional a los edificios que no haya que tirar, construcción de vivienda pública, escuelas de 0 a 3 y un centro social. «Maternidad y Silicosis son sitios ideales para residencias de estudiantes y de personas mayores, y el antiguo edificio de Consultas Externas debe ser la sede del centro de salud», propone.

Deporte y cultura en la plaza

Sin embargo, y aunque algunas de estas cuestiones no terminen de aparecer de forma explícita en la agenda política, sí hay un aspecto en el que SOS Viejo Hospital y el Ayuntamiento parecen estar de acuerdo. El pasado viernes, el concejal de Economía, Javier Cuesta, trataba de «prioridad» el futuro de la abandonada plaza de toros. Para González, en ese sentido, los números cuadran, al menos a la hora de enunciar el discurso. «Hay que buscar una salida de una vez por todas a la plaza de toros, que tiene que dejar de ser un edificio en ruinas para convertirse en un equipamiento que se constituya como un referente en el panorama asturiano», defiende.