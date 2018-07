Los vigilantes privados piden simulacros en el Calatrava para comprobar su seguridad Califican de «temeridad» superar el aforo que permite el plan de autoprotección en los grandes eventos en el Palacio de Congresos D. LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 18 julio 2018, 00:57

El plan de autoprotección del Palacio de Congresos de Calatrava, que señala problemas en las salidas y en las escaleras de evacuación, así como limitaciones en el uso del vestíbulo, entre otras deficiencias, enfrenta al equipo de gobierno, que insiste en que es seguro, y a Ciudadanos, que pide informes porque no se cree sus explicaciones. Tampoco los expertos se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de la instalación ante una emergencia.

«Si fuera el responsable, cerraría las instalaciones y no permitiría ningún tipo de evento en el que se superase el número de personas del plan de autoprotección, que ya se sobrepasó en la asamblea de los Testigos de Jehová el pasado fin de semana», compendió el coordinador de Avispa (Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias), Jorge Cuesta.

Otra visión

Para el profesional, «es una temeridad albergar ese tipo de eventos cuando no se cuenta con recursos humanos ni materiales, las estructuras no están adaptadas para este tipo de evacuación». Aseguró que no se ha tenido en cuenta el espacio de la caja de los ascensores y que se debería realizar al menos un simulacro al año, pero «que yo sepa, nunca se ha hecho. Tampoco se han realizado planes de formación».

También hay quien es más optimista. «Tiene pequeños defectos subsanables totalmente. No le veo nada grave importante», valoró el arquitecto Felipe Díaz de Miranda. En su dictamen, el Calatrava solo adolece de «cualquier defecto que tenga un edificio de la edad que tiene».

Para el urbanista, el Palacio de Congresos solo precisa «pequeñas medidas de adaptación a nueva normativa que va apareciendo. Por ejemplo, la capacidad de las salas según el plan es de 99 personas, pero es tan sencillo como unir dos salas».

En cuanto a los residentes de la zona, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo, Ramón del Fresno, denunció que «no hay una garantía absoluta de que esto cumple la normativa», sobre todo en materia de accesibilidad. «Incumplen las rampas, escaleras, incomunicaciones de zonas... Está todo manga por hombro. Seguimos peor que al principio, manteniendo un permanente caos», lamentó.

Preguntada por el asunto, la vicealcaldesa, Ana Taboada, evitó ir más allá de las declaraciones conjuntas del equipo gobierno esta pasada semana: «Todo está bien y lo que haya que solventarse se está solventando».