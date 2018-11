El alcalde obtiene el apoyo de sus socios para llevar Villa Magdalena al Tribunal de Cuentas El palacete de Villa Magdalena. / M. ROJAS «No puedo hacer dejación de mis obligaciones», afirma el regidor que, sin embargo, descarta iniciar un nuevo expediente como solicita Somos J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 14 noviembre 2018, 02:52

Somos e Izquierda Unida apoyaron ayer la iniciativa del alcalde, Wenceslao López, para trasladar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el expediente de Villa Magdalena y toda la información acerca de la expropiación millonaria del palacete de la avenida de Galicia. El pasado viernes, durante la junta de gobierno, los concejales prefirieron esperar a blindarse con un informe de los letrados municipales que les facultara para ello. No fuera a ser que, en el último intento de hacer pagar a los responsables de no consignar el justiprecio inicial (11 millones en 1998), acabaran apoquinando justos por pecadores, los más de 60 finales: 43 de tasación final y otros 18 en intereses de demora. Lo cierto es que, el informe jurídico considera «atípica» la iniciativa planteada y señala que la junta de gobierno no es el órgano competente para ejercer la «acción pública» de notificar a la Fiscalía.

Así, mediante el acuerdo alcanzado ayer, tendrá que ser el alcalde en persona, a instancias de la junta de gobierno, quien remita a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el expediente llamado 'Exigencia de responsabilidad patrimonial. Daños causados por la expropiación de Villa Magdalena' para que el órgano de control «tras tomar conocimiento del mismo y de los hechos novedosos acaecidos proceda a valorarlo y adoptar las medidas que procedan en defensa del interés general que por ley tiene encomendada».

Ese hecho novedoso no es sino la última sentencia del Tribunal Supremo, de diciembre de 2017, que rechazó el recurso de la constructora Comamsa para que se elevara el valor de la tasación. El palacio tuvo, hace un año, precio definitivo. Para López, motivo suficiente para que el Tribunal de Cuentas estudie, esta vez, los «daños» de la expropiación. Al contrario que en 2011 y 2012, cuando el órgano de control no encontró quebranto alguno en las arcas municipales cometido por los alcaldes y los concejales de las corporaciones que se sucedieron desde 1998 hasta esa fecha.

«Estamos de acuerdo en el procedimiento y los trámites a seguir», explicó el alcalde para añadir que, «aunque el Tribunal de Cuentas se pronunció en 2011 y 2012, hace un año el Supremo, de forma irrefutable, sentenció que no se puede modificar la cuantía». Para el regidor, de esta manera, «es fundamental» que el organismo «tenga constancia de toda la documentación». «Como alcalde estoy obligado a defender el interés de los ovetenses hasta donde tenga capacidad legal para hacerlo», añadió.

En cuanto a la propuesta de Somos de abrir un nuevo expediente para definir posibles responsabilidades patrimoniales el alcalde echó sobre ella un jarro de agua fría empleando, asimismo, la sentencia del Supremo. Para López, desde 2017 hasta ahora no ha habido un cambio significativo en el proceso salvo que la instructora, la misma para ambos informes, descarte la existencia de responsabilidades patrimoniales en los concejales que no consignaron el precio de Villa Magdalena. Pese a ello, Somos cree que existe margen para iniciar una nueva pesquisa con un instructor diferente que ahonde más que en la mera «responsabilidad contable» de aquellas sucesivas corporaciones.