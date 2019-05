El 'violador del estilete' se enfrenta a once años de cárcel por agredir a una discapacitada Felix Vidal Anido, conocido como el 'violador del estilete' en 2014. / EFE La Fiscalía pide para Félix Vidal Anido esta pena por violar bajo amenaza de muerte a una mujer con la que vivía en un piso de Martínez Martina en 2017 J. C. A. OVIEDO. Viernes, 10 mayo 2019, 01:58

El conocido como 'violador del estilete', Félix Vidal Anido, que cumplió treinta y dos años de cárcel por más de medio centenar de violaciones, se enfrenta a una nueva pena de once años y medio de prisión por robar y agredir sexualmente, el 22 de diciembre de 2017, a una mujer que padece una discapacidad psíquica del 65% y con la que convivía en un piso de la calle Martínez Vigil. El juicio arrancará el 28 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Vidal Anido quedó en libertad en 2013 gracias a la aplicación de la 'doctrina Parot' tras más de tres décadas años alejado de una potencial víctima. Fue de los primeros «agresores sexuales irrecuperables» en beneficiarse de aquella sentencia y no tardó mucho en volver a las andadas. Regresó a su Pol natal, en Lugo, y meses después lo volvió a intentar. En aquella ocasión, la rápida actuación del hijo de la que iba a ser su víctima la salvó. Tras veintiún meses internado por un delito de coacciones, abandonó el penal de Palencia el 31 de diciembre de 2015 y estableció su residencia en la colonia Ceano, en Teatinos. La presión social por su presencia le hizo comenzar un periplo por varias localidades hasta que en el otoño de 2017 recaló de nuevo en la capital el Principado.

Según el escrito de la Fiscalía, la agresión se produjo al mediodía, aprovechando que la víctima dormía en su habitación para tocarle los pechos. Cuando la mujer se despertó y trató de negarse a mantener relaciones sexuales, la violó bajo amenazas de muerte: «Vamos a tener relaciones sexuales, quieras tú o no», le advirtió, según indica el escrito de calificación. Tras ello, comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior. Pese a que la mujer le decía que no y que saliera de la habitación, el procesado, tras sujetarla y decirle que si no estaba quieta la iba a matar, la agredió sexualmente. «Si dices algo, te mato», le espetó. Paralizada por el temor, la víctima no denunció. Aquella misma tarde, Vidal Anido la obligó a trasladarse hasta Moreda.

El modesto apartamento de la calle Martínez Vigil se había convertido en una casa de los horrores. Una tercera persona, pareja del 'violador del estilete', y que responde a las siglas M. A. P. F, está acusada de robo con intimidación a la víctima. Ya en Moreda, la tarde del 23 de diciembre, la mujer, junto con otra persona para quien no hay cargos, entró en la habitación y «sin motivo, la agredieron dándole puñetazos y le dijeron que la iban a matar». La víctima pudo escapar y avisar a la Guardia Civil desde un comercio cercano. Reveló, entonces sí, toda la situación de abuso e intimidación en la que se encontraba y quedó ingresada en la sección de psiquiatría del HUCA.

Volvió a devolverle las llaves

Tras la huida, Vidal Anido y M. A. P. F. se quedaron con el DNI de la víctima, la cartilla bancaria del abuelo de esta, la tarjeta sanitaria, el teléfono móvil y las llaves de la casa de su abuelo. Utilizando las mismas, el agresor entró en la citada vivienda para hacerse con dos relojes y diversas joyas. A continuación se desplazó hasta el Hospital Universitario Central de Asturias para devolverle las llaves, quedándose con el resto de los efectos que la Policía recuperó durante su detención.

De la cartilla bancaria, la acusada, para la que el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel, había logró extraer con anterioridad 1.700 euros en cinco operaciones diferentes. Luego se la quitó y se la quedó. Para ganarse su confianza, mientras, él la acompañaba al psiquiatra o a visitar a su abuelo.