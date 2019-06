El 'violador del estilete' se enfrenta a once años y medio de cárcel por otra agresión sexual Félix Vidal Anido, conocido como el 'violador del estilete', tras su última salida de prisión. / E. C. Félix Vidal Anido se sentará mañana ante el juez acusado de violar, amenazar de muerte y robar a una mujer discapacitada en Oviedo J. C. ABAD / C. PÉREZ OVIEDO. Jueves, 27 junio 2019, 01:07

Félix Vidal Anido, conocido como el 'violador del estilete', cumplió treinta y dos años de cárcel por más de medio centenar de violaciones y salió a la calle. Lejos de reinsertarse, se enfrenta de nuevo a una nueva pena de once años y medio de prisión por robar y agredir sexualmente a una mujer que padece una discapacidad psíquica del 65% y con la que convivía en un piso de la calle Martínez Vigil en diciembre de 2017. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará mañana, a partir de las de las diez, la vista oral. Será a puerta cerrada por petición expresa de la abogada de la víctima.

Según el escrito de la Fiscalía, la agresión se produjo al mediodía el 22 de diciembre de 2017. El acusado aprovechó que la víctima dormía en su habitación para tocarle los pechos. Cuando la mujer se despertó y trató de negarse a mantener relaciones sexuales, la violó bajo amenazas de muerte: «Vamos a tener relaciones sexuales, quieras tú o no», le advirtió, según indica el escrito de calificación. Tras ello, comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior. Pese a que la mujer le decía que no y que saliera de la habitación, el procesado, tras sujetarla y decirle que si no estaba quieta la iba a matar, la agredió sexualmente. «Si dices algo, te mato», le espetó. Paralizada por el temor, la víctima no denunció. Aquella misma tarde, Vidal Anido la obligó a trasladarse hasta Moreda.

El modesto apartamento de la calle Martínez Vigil se había convertido en una casa de los horrores. Una tercera persona, pareja del 'violador del estilete', y que responde a las siglas M. A. P. F, está acusada de robo con intimidación a la víctima. Ya en Moreda, la tarde del 23 de diciembre, la mujer, junto con otra persona para quien no hay cargos, entró en la habitación y «sin motivo, la agredieron dándole puñetazos y le dijeron que la iban a matar». La víctima pudo escapar y avisar a la Guardia Civil desde un comercio cercano. Reveló, entonces sí, toda la situación de abuso e intimidación en la que se encontraba y quedó ingresada en Psiquiatría del HUCA.

Volvió a devolverle las llaves

Tras la huida, Vidal Anido y M. A. P. F. se quedaron con el DNI de la víctima, la cartilla bancaria del abuelo de esta, la tarjeta sanitaria, el teléfono móvil y las llaves de la casa de su abuelo. Utilizando las mismas, el agresor entró en la citada vivienda para hacerse con dos relojes y diversas joyas. A continuación se desplazó hasta el hospital devolverle las llaves, quedándose con el resto de los efectos que la Policía recuperó durante su detención.

De la cartilla bancaria, la acusada, para la que el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel, logró extraer con anterioridad 1.700 euros en cinco operaciones diferentes. Luego se la quitó y se la quedó. Para ganarse su confianza, mientras, él la acompañaba al psiquiatra o a visitar a su abuelo.

Anido quedó en libertad en 2013 gracias a la aplicación de la 'doctrina Parot' tras pasar más de tres décadas encarcelado. Fue de los primeros «agresores sexuales irrecuperables», como así lo calificaron los psicólogos forenses, en beneficiarse de la sentencia.