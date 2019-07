La Virgen del Carmen procesiona al ritmo del himno de España La Virgen del Carmen. / A. P. La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo acompaña a los feligreses de los Carmelitas en el final de las fiestas en honor a su patrona IVÁN GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 17 julio 2019, 04:17

La procesión de la Virgen del Carmen salió de la parroquia de los Carmelitas a última hora de la tarde de ayer bajo un cielo nuboso que hacía que los feligreses se temiesen lo peor. Afortunadamente, la lluvia no llegó, y pusieron el broche de oro a las fiestas patronales del Carmen. «Gracias a Dios, parece que el cielo nos va a respetar», dijo aliviado uno de los participantes tras asistir a una misa en el templo parroquial, que estaba casi lleno.

La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo volvió, un año más, a 'escoltar' la procesión y recibió a la Virgen al ritmo del himno de España y después de La Salve. El recorrido, también, fue el mismo del año pasado. Partió de Santa Susana y subió por la calle Federico García Lorca. Accedió a Plaza España por la calle Santa Teresa de Jesús para descender desde la avenida Galicia hasta regresar nuevamente a Santa Susana y resguardarse en la parroquia.

«Es una tradición para nosotros y aunque el tiempo no se preste mucho, tampoco nos podemos quejar que por lo menos no llovió», apuntó Amparo Fernández, que iba al principio de la procesión, que alteró el ritmo de circulación por el centro de la ciudad. Muchos conductores no pudieron resistirse a la tentación de mirar hacia la procesión. Otros, más impacientes, les recordaban a ritmo de claxon que en la carretera no hay excusas que valgan para despistarse. «Con este panorama ninguno de los que hay parados quiere que se ponga el semáforo verde», bromeó otro de los asistentes.

Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen comenzaron el pasado viernes 7 de julio con el rezo del Santo Rosario y la novena, seguida de una misa. El sábado 13 tuvo lugar la inauguración del rastrillo solidario en el vestíbulo de la iglesia, cuyos fondos recaudados van a ser destinados a Costa de Marfil y Ecuador. La procesión de hoy puso el cierre a las fiestas patronales tras el 'Rosario de la Luz', que hubo anteayer en el Campo de San Francisco antes de la entrega de los 'Panecillos de San Elías'.