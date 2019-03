El zoológico El Bosque pide a Educación que reactive las visitas escolares

El núcleo zoológico El Bosque denuncia que desde hace dos años no reciben visitas escolares dentro del programa de la oferta educativa complementaria de la Concejalía de Educación. El responsable del zoo, Gonzalo Rubio, explicó que la propia edil, Mercedes González, se había comprometido en 2017, tras una visita de 500 alumnos al centro, a continuar con la actividad escolar programando la siguiente cita para la primavera de 2018, algo que no se llevó a cabo. «Tras casi dos años de habernos prometido las visitas escolares a nuestras instalaciones, parece que la promesa se desvanece», aseveró Gonzalo Rubio. El zoo está inscrito y forma parte de las actividades extraescolares para este curso escolar, pero aún no han recibido ninguna. «No se está haciendo el suficiente esfuerzo para que los coles nos visiten», lamentó Rubio.

Fuentes de la Concejalía de Educación aseguraron que «se está intentado» resolver el problema para que se puedan realizar las visitas en junio. Hasta ahora no se han podido gestionar debido a la falta de personal. Dos bajas del servicio de extraescolares más la de la propia edil «está provocando retrasos en el servicio, como el de la puesta en marcha de las visitas a El Bosque porque no hay personal para organizar las actividades con los colegios».