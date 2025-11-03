Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, desgrana el programa de la primera Semana contra el Cáncer, que comienza hoy ... martes en el HUCA, y avanza los ambiciosos proyectos para el próximo año, como la creación de 'Ciudades Activas contra el Cáncer'.

–Llega la Semana de la Prevención del Cáncer.

–Nunca habíamos tenido, por así decirlo, el atrevimiento para organizar una semana prácticamente entera, porque empezamos el martes y acabamos el domingo, con todos los días con eventos en relación a la enfermedad de cáncer y enfocadas hacia los pacientes. El paciente tiene que cobrar el protagonismo y hemos diseñado esta semana escuchando su voz.

–Comienza la Semana contra el Cáncer con la presentación de un proyecto muy importante.

–Sí, comenzamos presentando un proyecto puntero en el que participa el hospital para disminuir el impacto de cánceres que tienen mal pronóstico, dentro de la estrategia de conseguir un 70% de supervivencia de los pacientes para el 2030. Se centra en el cáncer de pulmón de células pequeñas, que tiene un pronóstico bastante malo porque a los cinco años solamente sobrevive el 3% de los pacientes. Es un proyecto a cinco años, dotado con 10 millones de euros, que investigará desde la epidemiología del tumor (dónde se dan los casos, factores de riesgo, distribución geográfica) hasta la biología del tumor, es decir, qué es lo que falla en la célula y en el sistema inmunológico. Además, se dará mucho protagonismo al paciente, para que sea consciente de la responsabilidad que tiene al entrar en un proyecto de investigación y que tenga toda la información. En este proyecto participan 330 investigadores de 16 ciudades diferentes, y entre ellas está Oviedo porque el doctor Emilio Esteban –jefe de Oncología Médica del HUCA– liderará los ensayos clínicos en el HUCA.

–¿En qué estado se encuentra el proyecto?

–El proyecto empezó este año. Hay una parte, como el análisis epidemiológico y la recolección de datos sobre los pacientes, su estilo de vida y factores de riesgo, que ya ha comenzado. La parte de implementación de los tratamientos a los pacientes tardará un poco más.

–La programación continuará con el paciente, siempre, en el centro.

–El miércoles, jueves y viernes tendremos jornadas de mañana y de tarde en el salón de actos del hospital, con entrada libre. Hemos diseñado el temario con los propios pacientes, escuchando lo que realmente les interesaría saber. El día 5, miércoles, lo dedicaremos a la investigación, con una conferencia inaugural de María Berdasco. El día 6, jueves, nos centramos en el paciente, con la conferencia inaugural de Emilio Esteban, y hablaremos de temas como la humanización del tratamiento, los ensayos clínicos o el proceso de aprobación de un fármaco oncológico. Finalmente, el día 7, viernes, estará dedicado al voluntariado.

–La Semana contra el Cáncer culmina con una representación teatral.

–Será el día 9, domingo, en el Teatro Jovellanos, a las 20 horas. Se representará la adaptación de la obra 'Un monstruo viene a verme'. Es una obra que intenta destacar lo importante que es la comunicación, no tener miedo de hablar y no hacer del cáncer un tabú. A través del arte se pueden expresar sentimientos muy difíciles como la incertidumbre, el miedo o la tristeza.

–¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente en Asturias?

–En Asturias, el cáncer más frecuente en varones es el de próstata y en mujeres, el de mama. En ambos sexos, el orden sería colon, luego pulmón y después vejiga. Esos son los cinco grandes 'asesinos'. El factor de riesgo principal en el cáncer de pulmón es el tabaco, sin ninguna duda. Si no tuviéramos tabaco, habría un 30% menos de todos los cánceres, no solo de pulmón. Lo tremendo es que, aunque la incidencia de fumadores en varones se ha estabilizado, en las mujeres está aumentando, y se refleja en las cifras de cáncer de pulmón.

–El programa busca promover la prevención. ¿Qué mensaje traslada usted?

–Daría dos mensajes. El primero es que el cáncer se puede prevenir con un estilo de vida adecuado. Solo el 10% de los cánceres tienen una base genética; el 90% restante está relacionado con la epigenética: consumo de alcohol, tabaco, contaminación, una dieta inadecuada... El gran comodín benefactor es el ejercicio y el gran comodín maligno es el tabaco y el estrés. El segundo mensaje es acudir a las llamadas de la sanidad pública para hacer cribados. Si detectas un tumor en una fase muy temprana, como un estadio uno, te curas al 100%.

–¿En qué proyectos se centrará la asociación el próximo año?

–Queremos entrar en el mundo de la empresa para hacer prevención, porque es un entorno muy favorable para llegar a muchas personas. Queremos desplegar el nuevo mapa territorial de la asociación para llegar a toda la zona rural y llegar a las alas de Asturias. También trabajar en el cuidado de los paliativos, donde tenemos que avanzar e inmfluir en la sanidad pública: que se apruebe el proyecto de ley sobre el tabaco para proteger a la población

–¿Algún otro gran proyecto en el horizonte?

–Sí, tenemos otro objetivo que está en una fase inicial que es implementar las Ciudades Activas contra el Cáncer. Ya existe Ciudad Compasiva, que se centra en las personas que ya están enfermas, pero queremos trabajar en fases anteriores. Seríamos punteros en Asturias.