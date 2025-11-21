El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
La vivienda, en llamas. Mario Rojas

Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo

Las llamas se iniciaron en la chimenea. Los propietarios, un matrimonio mayor que había ido a Corvera por la tarde, la habían encendido antes para que durase unas horas: «Me aseguré bien de que no tenía brasas»

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:20

Era su vivienda habitual, la de toda la vida, en la localidad de Casielles, en la zona rural de Oviedo. Una casa de piedra y madera que ha sido devorada por las llamas ante la impotente mirada de sus propietarios: un minero jubilado y su mujer, que no podían ocultar las lágrimas. La tranquilidad habitual de esta localidad de la zona rural de Oviedo se rompió durante la tarde de este viernes después del inicio de un incendio en la casa de un matrimonio. La vivienda ardió con rapidez y obligó al despliegue de un extenso operativo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo.

Según relataron, habían salido de su domicilio alrededor de las 16.15 horas en dirección a Corvera; no obstante, poco después recibieron la llamada de una vecina alertándoles de que la casa estaba ardiendo. A su llegada, el fuego ya había tomado fuerza y salía por el tejado, si bien los efectivos de Bomberos confirmaron que las viviendas colindantes no llegaron a estar en peligro. Al parecer, el origen de las llamas se produjo en la chimenea. La habían encendido antes de salir para que durara unas tres o cuatro horas y encontrar la casa caliente cuando volviesen. «Me aseguré bien de que la chimenea no tenía brasas y no había», manifestó el propietario, aún incrédulo.

El suceso causó una gran expectación entre los vecinos y momentos de tensión entre los agentes del SEIS. Tuvieron que pedir refuerzos al haber dentro de la vivienda una estufa y dos bombonas de gas.

