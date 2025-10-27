El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandra González y Sonsoles Peralta, en la sala de prensa del Ayuntamiento. A. A.

Vox pide restringir las ayudas a asociaciones que «atacan al que no piensa como ellos» en Oviedo

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, también carga contra los colectivos que trabajan con personas migrantes y «promueven la inmigración ilegal»

A. A.

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:31

Vox propondrá en la próxima comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo la apertura del expediente para modificar la ordenanza municipal de subvenciones. Su ... objetivo, según anunció este lunes la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, durante una rueda de prensa, es que «se deje de destinar dinero público para financiar odio, provocaciones ideológica y ataques contra nuestra cultura e instituciones». La conservadora puso en la diana a los colectivos Ama Asturias y Asturias Acoge. De los primeros criticó que durante el último 8M procesionasen a la denominada 'Santina Queer'; de los segundos, que publiquen mensajes en redes sociales «animando» a personas sin residencia a evitar controles policiales con el fin de «promover y proteger la inmigración ilegal, incitar a encubrir un delito».

