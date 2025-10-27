Vox pide restringir las ayudas a asociaciones que «atacan al que no piensa como ellos» en Oviedo La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, también carga contra los colectivos que trabajan con personas migrantes y «promueven la inmigración ilegal»

A. A. Oviedo Lunes, 27 de octubre 2025, 19:31

Vox propondrá en la próxima comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo la apertura del expediente para modificar la ordenanza municipal de subvenciones. Su ... objetivo, según anunció este lunes la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, durante una rueda de prensa, es que «se deje de destinar dinero público para financiar odio, provocaciones ideológica y ataques contra nuestra cultura e instituciones». La conservadora puso en la diana a los colectivos Ama Asturias y Asturias Acoge. De los primeros criticó que durante el último 8M procesionasen a la denominada 'Santina Queer'; de los segundos, que publiquen mensajes en redes sociales «animando» a personas sin residencia a evitar controles policiales con el fin de «promover y proteger la inmigración ilegal, incitar a encubrir un delito».

Hoy, aseguró Peralta, «con la actual ordenanza cualquier asociación puede recibir dinero público y usarlo para atacar al que no piensa como ellos». Fue más allá y tachó a estos colectivos de «activismo disfrazado de ONG» y cargó contra el PP de Canteli. Un partido, sentenció, «que está muy cómodo y tiene miedo a plantar cara a la izquierda y que compra ese discurso ideológico». Pide más control de estas cuestiones a la hora de conceder las ayudas.

