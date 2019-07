De vuelta a las aulas en verano Los alumnos que participan en el campus de Geología de Oviedo señalan, en el mapa, el lugar de procedencia de cada uno. / FOTOS: H. ÁLVAREZ 119 estudiantes de toda España participan en los Campus Científicos | Alumnos con excelentes expedientes académicos de Secundaria y Bachillerato acuden a los programas de la Universidad IVÁN GARCÍA OVIEDO. Domingo, 21 julio 2019, 01:41

Alejados de la playa, la montaña o la piscina, 119 estudiantes de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato participan este mes en las jornadas de los Campus Científicos de la Universidad de Oviedo. «Son alumnos muy especiales porque tienen un expediente académico muy bueno, siempre hay más solicitudes que plazas y se quedan fuera varios alumnos», comenta Ángel Martínez, director de los servicios científico-técnicos y profesor de uno de los campus del Severo Ochoa. «Tienen interés por la Ciencia y las actividades que se les ofrece y que creen, o piensan, que les va a servir para conocer unos campos que a ellos les llama la atención y aprender cosas nuevas», prosigue.

Concretamente, en Asturias se celebran cuatro campus veraniegos: 'Bases Científicas de la Investigación Criminalística', 'Paraíso Geológico', 'Crea y diseña Objetos Inteligentes' y 'Electrónica en nuestras vidas'. Tres de ellos en Oviedo y el último en Viesques, Gijón.

A estas jornadas llegan jóvenes de todos los rincones de España. Como Isabel Enrique, de Ciudad Real, que participa en 'Paraíso Geológico' en la Facultad de Geología. «Cuando vi el proyecto pensaba en piedras y poco más y pasé un poco de largo, pero luego cuando me puse a mirarlo y todas las cosas diferentes que abordaba de la Geología, desde tsunamis a piedras, diferenciar distintos tipos de minerales, pues ya me llamó la atención y me gustó», confiesa Enrique. Uno de sus compañeros esta semana ha sido José Algar, de Toledo, que reconoce que aunque la Geología «no es una de mis ramas» le viene bien para no cerrarse puertas: «Posiblemente en el futuro lo tenga en cuenta. Me sirve para tener otra experiencia más, conocer gente y conocer el ambiente universitario de Oviedo».

La labor policial

Unos kilómetros más arriba, en El Cristo, tiene lugar el campus de criminalística, con la visita de un agente de la Jefatura Superior de Policía, que lleva años trabajando en la Científica. Su labor en esta jornad es «desmitificar un poco lo que vemos en la televisión y explicarles las dificultades y las realidades del trabajo diario en la Policía Científica». Para ello, qué mejor que la reconstrucción de la escena de un crimen. Sin muerto, claro. A las alumnas les encanta la iniciativa. «Para mí el mundo de la criminalística es el mundo de la noche y de lo oscuro y también quería ver si era así de verdad. Es intensito, porque te acerca a la Ciencia de la manera más rápida, pero lo explican y lo adaptan muy bien», explica Sara Ruiz, de Valencia. Como ocurre con muchos jóvenes de su edad, ella duda qué estudiar al acabar la Secundaria. «Te comes mucho la cabeza conforme vas viendo cosas nuevas y te van gustando más cosas», precisa Ruiz.

Su duda es la de muchos adolescentes preuniversitarios. A ella y los demás que visiten estas jornadas hasta que acabe julio, la Universiadd de Oviedo intentará seducirles con sus encantos. A unos les marcará el camino que elegir.