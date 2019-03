Vuelve a escaparse la menor de Oviedo que huyó en septiembre con su novio Isabel Santiago y Roberto Álvarez mostrando una foto de su hija cuando estaba desparecida. / ÁLEX PIÑA Ana Isabel Álvarez, de 15 años, estuvo desaparecida 12 días hasta que fue localizada por la Policía Nacional en León con su pareja, mayor de edad y con antecedentes penales CECILIA PÉREZ Jueves, 7 marzo 2019, 15:32

Su madre se lo temía y lo ha vuelto a hacer. Ana Isabel Álvarez, de 15 años, se ha vuelto a escapar de su domicilio en el barrio ovetense de La Corredoria. Su progenitora, Isabel Santiago, sospecha que lo ha vuelto a hacer en compañía de su pareja, con la que escapó el pasado mes de septiembre y con el que estuvo en paradero desconocido durante doce días hasta que la Policía Nacional los localizó en León.

La joven huyó de su domicilio este domingo. La madre lo denunció con la suerte de que regresó a su domicilio el martes por la noche. Ese día, dijo que quería acostarse pronto para ir al instituto. «Esto me hizo sospechar porque nunca va». Las sospechas de Isabel Santiago fueron certeras. La joven no acudió al centro educativo y su madre volvió a interponer una denuncia por la desaparición de su hija ante la Jefatura Superior de Policía de Asturias. «Me dijeron que no era una desaparición de riesgo porque lo hace un día sí y otro también», afirmó su madre que está convencida que detrás de la fuga de su hija está la misma persona. «Ella estuvo un tiempo muy tranquila cuando se alejó de él pero en cuanto la llamó y habló con él le comió la cabeza otra vez». Isabel Santiago explicó que se ha puesto en contacto con el joven, mayor de edad y con antecedentes penales, pero que éste le niega que su hija esté con él.