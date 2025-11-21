El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
El edificio, en la esquina de la calle San Antonio, permanece andamiado desde 2021. Mario Rojas

Vuelve a subasta un edificio en el corazón de El Oviedo Antiguo, ahora por 77.000 euros

El Ayuntamiento proyectó reubicar en el inmueble la Concejalía de Turismo, pero desechó posteriormente la idea

R. F.

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:40

El ruinoso y andamiado edificio del número 18 de la calle San Antonio, en la esquina con Mon, Santa Ana y Canóniga en el Oviedo Antiguo, donde el Ayuntamiento proyectaba reubicar la Concejalía de Turismo, ha vuelto a salir a subasta.

El portal especializado Escrapalia, informa Europa Press, realiza un nuevo intento por un precio de salida de 77.000 euros, después de que la primera subasta, celebrada en octubre con un precio de salida de 100.000 euros, no diera sus frutos. En concreto, se subasta el 86,43 por ciento de la titularidad de la finca. La subasta estará abierta hasta 3 de diciembre.

El inmueble cuenta con una superficie construida catastral de 193 metros cuadrados y consta de tres plantas superiores de 43 metros cuadrados por planta, una buhardilla de 21 metros cuadrados y una planta baja de uso comercial.

La zona urbana en la que se ubica tiene alto valor patrimonial y un entorno con una destacada actividad comercial, cultural y turística. Es necesaria una rehabilitación completa.

El activo –cubierto por unos andamios desde 2021 a causa del desprendimiento de parte del alero– procede de concurso de la empresa Dursa Inversiones S.L., procedimiento que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.

