Vuelven las jornadas feministas 'He for She'

El salón de actos de la biblioteca Emilio Alarcos Llorach del campus de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo acogió, durante la jornada de ayer, el arranque de las segundas jornadas feministas sobre arte y género 'He for she', organizadas por la asociación 'He for she' Asturias.

Entre las 15.30 y las 19.30 horas se sucedieron las ponencias. La graduada en Biología, Alba Morán, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la jornada 'Mujer y arte' con su charla 'Feminismo desde el privilegio'. Hoy, bajo el lema 'Cuerpos artísticos', continuarán las actividades con charlas como 'Arte y sexualidad', de Alfonso Blanco.