«Vuelven con las manos vacías», denuncia Ana Taboada

Ausente del encuentro con Defensa al que no fue invitada, la vicealcaldesa y candidata a la Alcaldía por Somos Oviedo, Ana Taboada, calificó el resultado de «decepcionante». «Vuelven con las manos vacías», señaló tras escuchar, según dijo, las declaraciones de sus socios de gobierno a la salida de la reunión. Taboada criticó la falta de avances y concreciones del encuentro. «Ni siquiera han conseguido que la iglesia y el claustro, que ya se habían acordado en enero, sean una realidad; nada se ha hablado de los usos temporales» de las instalaciones, censuró. «Ahora suponemos por qué no se nos llevó a la reunión», sostuvo la líder de Somos, «porque nosotros no nos hubiéramos levantado hasta conseguir La Vega para Oviedo, hasta traer La Vega a Oviedo», recalcó.

Taboada asegura que a su grupo le pareció «buena noticia» que representantes del Ayuntamiento fueran a Madrid «para negociar» por el recinto fabril, ya que su formación no tiene «ningún afán de salir en ninguna foto». Sostuvo, en cambio, que visto el «decepcionante» resultado del encuentro, su exclusión de la reunión buscaba dar «un cheque en blanco» para que el PSOE pueda «seguir haciendo anuncios» y «dando patadas para arriba» al asunto. Y advirtió que, con la decisión de no incluir a Somos en la reunión, no se la ha excluido solo ella sino «a los 25.000 ovetenses que permitieron que Wenceslao fuera alcalde».

Somos Oviedo difundió la semana pasada a través de sus redes sociales un vídeo en el que, con la música de Jennifer López e imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del alcalde, se versionaba 'El anillo pa'cuándo' con un 'La Vega pa'cuándo'. La distancia entre los dos principales socios de gobierno sobre las negociaciones para recuperar la fábrica armamentística no ha parado de crecer en los últimos meses. Somos defendió durante meses que la ciudad no tenía nada que pagar por los terrenos y exigió su reversión a la ciudad a través de una proposición no de ley en el Congreso. Una iniciativa que el alcalde calificó de «traición» y de intento de boicoteo por parte de Somos. Semanas más tarde, una pregunta en comisión parlamentaria demostró que los esfuerzos de Alcaldía por probar derechos históricos sobre una parte de los terrenos eran baldíos y Defensa solo aceptaba transiciones «onerosas». Ya se sabe para quién, aún no se sabe el cuánto.