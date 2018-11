El alcalde lamenta las «falsas expectativas» sobre la ayuda a la familia de Eloy Palacio Labores de extinción en el número 58 de la calle Uría durante el incendio el 7 de abril de 2016. / MARIO ROJAS El PP pide la dimisión de Villacampa y Ciudadanos que el PSOE rompa el gobierno con Somos tras el polémico Pleno ROSALÍA AGUDÍN / JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:01

El alcalde, Wenceslao López, lamentó ayer que se hayan generado «falsas expectativas» acerca del margen que tiene el Ayuntamiento para entregar una subvención a la familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido durante la extinción del incendio del Uría 58 el 7 de abril de 2016. Lo hizo, además, citando el informe de la Secretaría General con el que, un día antes, durante el Pleno, el edil de Somos Fernando Villacampa encontraba «una vía de trabajo factible» para la concesión de la ayuda puntual.

Sujeto a poca interpretación, el documento con el que Villacampa ve margen para trabajar, para López restringe la acción municipal «dentro del marco legal». Una vez consultado el expediente, se concluye que el Consistorio no puede reconocer una indemnización derivada de un «funcionamiento municipal ilícito». En su segunda conclusión Secretaría abre esa vía a la que en último término apelar para concederla: «La concesión de una subvención no es encuadrable en ninguna de las trece líneas de actuación recogidas en el plan estratégico de subvenciones», y que «en cualquier caso requeriría una memoria en la que, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de los beneficiarios, se justifique su procedencia, cuantía y condiciones» para cumplir con la Ley General de Subvenciones que permite que «con carácter excepcional» se acredite su interés público.

El primer regidor no citó expresamente al edil de Somos en su intervención, pero el socialista se mostró dolido por tener que tratar en público temas delicados -«sentimentales», dijo- y tener que contar «lo no tan bueno» del expediente. Trató López de cerrar una nueva vía de agua en el gobierno local ante la tormenta que arreciaba al afirmar que «toda la Corporación, toda, estamos apoyando» a la familia de Palacio.

La oposición conoció el informe al mismo tiempo que los medios de comunicación y, una vez que en el Pleno la cuestión se había dejado sobre la mesa porque los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos no fueron notificados. Con él en la mano, atacaron a la línea de flotación del tripartito: el inestable equilibrio entre Somos y PSOE.

Gerardo Antuña pidió en rueda de prensa la dimisión de Villacampa acusándole de haber mentido. «Exigimos su dimisión o que lo cesen. En política se puede discutir casi todo y hay temas como este que no. Las maneras que utilizaron ayer fueron rastreras. Para dar la subvención a la familia habría que cambiar el plan de subvenciones», añadió el portavoz adjunto del PP. Censuró que Somos se ha apartado del diálogo «en búsqueda de su propio beneficio». Lo dijo antes de anunciar que si recuperan la Alcaldía, los populares trabajarán para «hacer efectiva la ayuda». En el pasado Pleno, sin ir más lejos, presentaron una moción que fue desestimada para «otorgar una ayuda puntual» a la viuda e hijos de Palacio «por un importe acomodado al baremo de accidentes de circulación». Una propuesta que no tiene relación alguna con el expediente dictado por la Secretaría General del Ayuntamiento.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, fue más allá al pedir al alcalde que rompa el gobierno y que «deje de ser cómplice» de una farsa. «El engaño de Somos a la familia y al colectivo de bomberos es de una bajeza sin precedentes», agregó Pacho, que consideró que a la formación de unidad popular «no le importa solucionar los problemas reales» sino «ponerse detrás de la pancarta, abanderar la causa». Para Pacho, López es «cómplice» de una «manera ruin de hacer política».

«El PP da vergüenza ajena»

«Tal y como explicó en el Pleno Fernando Villacampa, no queremos generar ninguna falsa expectativa a la familia de Eloy Palacio», replicó Rubén Rosón. Aseguró que «lo que no puede hacer este grupo municipal es ocultar la existencia de un informe de la Secretaría que abre una posibilidad a la concesión de una ayuda. Es algo más de lo que teníamos hace unos días y abre una nueva línea de trabajo que tiene que empezar a explorarse ya. «Por mucho que se empeñe el PP en lo contrario les pedimos seriedad. Una vez más no han estado a la altura de las circunstancias», añadió el edil, que se quiso disculpar por el «bochornoso espectáculo generado por el PP en el Pleno; nos genera vergüenza ajena».