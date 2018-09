Wenceslao López anuncia su intención de ser candidato a la Alcaldía en 2019

Lo que se rumoreaba hace unos días, ayer se confirmó. Wenceslao López aprovechó la celebración de la Fiesta de la Rosa de la AMSO y el mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar públicamente lo que era un secreto a voces: que aspirará a ser candidato por el PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. La Fiesta de la Rosa, organizada por la Agrupación Municipal Socialista (AMSO) en el paseo del Bombé y la visita e intervención de Pedro Sánchez en el evento para hacer balance de sus cien días de gobierno, fue «el momento ideal» para ello, admitió López después del mitin durante la espicha que compartieron los afiliados en el Fundoma. Wenceslao López fue el primero en intervenir en el acto político celebrado en el paseo del Bombé, precediendo, además de al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, y a Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana.

La intención de Wenceslao López de repetir como regidor municipal se dejó ver cuando en su discurso recordó como hace 40 años en esa misma ubicación del Campo de San Francisco, ofreció su primer mitin como candidato a la Alcaldía, amparado por el que fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Las dudas se despejaron cuando afirmó que «tras escuchar y reflexionar, con el permiso a trancas y barrancas de mi familia, he decidido someterme a la voluntad de los socialistas de Oviedo para intentar ser candidato a la Alcaldía».

López aseguró a los presentes que «las decisiones importantes me gusta tomarlas en el último segundo y también pensarlas muy seriamente porque no me gusta equivocarme»,. Pero la decisión no fue tan improvisada como dejó caer el alcalde. El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, le invitó, hace unas semanas a que decidiera dar el paso. Además, la aprobación del calendario de primarias para los concejos de más de 20.000 habitantes a finales de este mes, también ayudó al anuncio.

López lo confirmó durante la espicha, que siguió al acto del Bombé y celebrada en el antiguo orfanato minero, Fundoma. Un acto de confraternización en el que participaron todas las agrupaciones municipales socialistas de Asturias. «No quedaba más tiempo y había que tomar la decisión, era el momento ideal», expresó el alcalde. Eso sí, reconoció que le hubiese «gustado» esperar un poco más, pero «el partido manda y tiene sus plazos, que hay que respetar», matizó.

López aseguró que se presenta de nuevo a la Alcaldía por «amor a Oviedo y amor al socialismo» y porque por delante quedan proyectos que le gustaría ver «arrancados y con la garantía absoluta de que se lleven a cabo». Enumeró cuatro: el Bulevar de La Vega, el proyecto para El Cristo-Buenavista, la recuperación del Naranco y la «gobernanza» del área central de Asturias, como modelo que favorezca «la cultura de compartir y no competir entre los asturianos».

Las reacciones

La decisión de López contó con el apoyo del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, quien le agradeció el haber dado «un paso al frente como ejemplo de compromiso socialista». No fue el único. El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, Iván Piñuela, tampoco ocultó su entusiasmo. En los momentos previos a la espicha celebrada en el antiguo orfanato minero, aseguró que la decisión no le cogió «por sorpresa», porque ya se había hablado con López en el seno de la Federación Socialista Asturiana. «Estoy muy contento porque creo, sinceramente, que la política necesita personas como Wenceslao López», del que destacó la «rigurosidad» y «honestidad» con la que trabaja. «Es la persona que merece Oviedo y así espero que lo puedan ver los militantes, primero, y luego los electores», puntualizó Piñuela.

En este sentido, el secretario general de la AMSO aseguró que ve «prácticamente inviable» que se abra un proceso de primarias en el seno del partido. De hecho, reconoció que el paso que ha dado López ha servido para quitarse del medio «un problema muy importante», esto es, «encontrar a una persona con la capacidad y conocimiento para liderar y gobernar esta ciudad», sostuvo.

Aún así, los procesos internos son los que son . Ahora se abre un plazo para presentar candidato alternativo. Para que prosperase necesitaría contar con el apoyo de la mitad más uno de los afiliados. En caso de que así fuese habría que celebrar primarias con la fecha límite dada por la FSA del 21 y 28 de octubre. Aunque, según señaló Iván Piñuela, en el caso de Oviedo todo apunta a que Wenceslao López «será candidato único». A este respecto, el alcalde señaló que su actual condición es la de «precandidato, todos los compañeros tienen el derecho a presentarse».

Sus compañeros de partido y de gobierno también valoraron la decisión de López. La concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, destacó la «experiencia» y la «capacidad» del actual alcalde de llevar hacia adelante los proyectos y retos marcados para Oviedo. «Es la persona que ha demostrado durante todo este tiempo su capacidad de estar con todos, de no ser sectario, de negociar, de tener calma y consensuar movimientos con una ilusión enorme».

El edil de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, coincidió con Rivas en afirmar que «es el mejor candidato y la mejor persona cualificada, tanto desde el punto de vista humano como ideológico».

La intención del alcalde de repetir en el cargo también despertó las algunas reacciones de sus socios de gobierno. La primera de ellas vino desde Somos. Hay que recordar que López se hizo con la alcaldía en las últimas elecciones municipales de 2015 por sorpresa y apurando al máximo, después de que lograra el apoyo de Somos Oviedo y de IU en el Pleno de investidura. A día de hoy, los desencuentros entre PSOE y Somos son más que constantes con continuos cruces de acusaciones por temas como las negociaciones sobre La Vega o en educación, a raíz del retraso en las obras de la cubierta del patio del colegio de Ventanielles.

Con todo, desde Somos, quisieron dar la «enhorabuena» a López. Rubén Rosón aseguró que «le animamos a seguir remando juntos cuatro años más». Rosón destacó que «encontrará en nosotros una fuerza política con la que dialogar» sin olvidar que antes que las elecciones por delante queda el objetivo de terminar el mandato «trabajando por los ovetenses». Por su parte, IU prefirió no entrar a valorar la decisión más allá de «respetar» la decisión.

Desde la oposición, tan solo Ciudadanos recordó que «el gobierno presidido por López en minoría ha sido una auténtica decepción para la ciudadanía y no representa el cambio que todavía necesitan los ovetenses», zanjó Luis Pacho.

López cosechó, en 2015, el peor resultado de un candidato a alcalde por el PSOE, con apenas cinco concejales, tras la irrupción de Somos.