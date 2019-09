Zona de bajas emisiones y Madrid Central, en el objetivo de la UE A principios de año se reactivó el protocolo de contaminación; en la imagen, un baldeo de la vía. / PIÑA La Unión Europea vigila para que las ciudades de más de cincuenta mil habitantes limiten en 2023 el acceso a los vehículos contaminantes G. D. -R. OVIEDO. Martes, 10 septiembre 2019, 01:01

Los cambios en la regulación de la movilidad serán drásticos. El Principado tramita un plan que tiene como objetivo reducir un 41% los desplazamientos en vehículo privado en el área central de Asturias en los próximos años. No lo hace por capricho ni por molestar a los conductores, la UE obliga a que todas las administraciones tomen medidas para acelerar hacia una movilidad más sostenible. En 2023, Oviedo deberá tener, bajo amenaza de sanción, una zona de bajas emisiones. La que dibujaba el plan de Movilidad redactado por el anterior equipo de gobierno ha quedado ahora en un cajón. El equipo de gobierno sostiene que no tomará medidas que limiten el acceso de visitantes al corazón comercial de la ciudad. Tal vez no le quede otro remedio. A finales de 2015, el acceso a Oviedo desde la 'Y' fue cortado por los elevados niveles de micropartículas que respiraban los vecinos. Fue la primera ocasión en la que la libertad de los conductores de circular por una vía asturiana debió ceder ante la preocupación por la contaminación. La colisión continúa y está llena de paradojas. De un lado, el aire nunca registró menos suciedad y sin embargo ahora causa más inquietud. La normativa comunitaria está a punto de endurecerse y mucho. Del otro, el coche mantiene predicamento. Pese a la crisis y la sangría demográfica el parque creció en 27.000 turismos en la última década.

El plan de movilidad que el Principado tramita para tenerlo en vigor este año insta a extender la zona azul y subir sus tarifas. A las restricciones se sumarán prohibiciones. La UE va a supervisar otro programa remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez que obligará a que dentro de cuatro años Gijón, Oviedo, Avilés y Siero importen el modelo de Madrid Central y habiliten sus propias «zonas de bajas emisiones», esto es, espacios con algún tipo de veto al tráfico.

La medida está en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. El texto responsabiliza al tráfico del 26,1% de las emisiones y se fija como meta convencer al 35% de los conductores para que pasen «al transporte público, el compartido y los modos no emisores». La fórmula principal para lograrlo sería la «generalizada delimitación de zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, en las que se prevé la limitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes». El acceso a «las almendras centrales» de estos coches «estará cada vez más restringido».

Ese es el marco en el que el equipo de gobierno deberá definir su apuesta por reformar la zona azul y por diseñar un nuevo plan de Movilidad o revisar el tramitado por sus predecesores. Un marco estrecho porque la zona central de Asturias tiene un problema de calidad del aire sumado al del tráfico: la presencia de importantes polos industriales.

El trámite sigue su curso y cuenta a su favor con la presión de la Comisión Europea. Los Acuerdos de París, firmados por 195 países, obligan a cada Estado a presentar su plan para atajar emisiones. Bruselas juzga «coherente» el primer borrador hecho por España. Falta que encaje en la misma línea el trabajo del Ayuntamiento.