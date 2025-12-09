El plazo en el que los coches podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo sin ser multados

La nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo comenzará a funcionar el próximo 1 de enero, tal y como establece la Ley ... de Cambio Climático para los municipios de más de 50.000 habitantes (169 ciudades españolas lo harán); no obstante, el Ayuntamiento promete que la suya será una de las más laxas de todo el país. Tanto, que el mecanismo sancionador no se activará hasta pasados uno o dos meses de su entrada en vigor. La Concejalía de Seguridad Ciudadana habilitará un plazo de adaptación de «tiempo suficiente» para que los propietarios de vehículos sin etiqueta (y el resto de ciudadanos) se acostumbren a la medida. Así lo explicó este martes el edil del ramo, José Ramón Prado. Además, recordó, «el porcentaje de vehículos que no puedan entrar (diésel anteriores a 2006 y gasolina previos al 1 de enero de 2001) es mínimo» y que, a pesar de ello, sí podrán entrar «la gran mayoría si van a un aparcamiento» como el de La Escandalera.

A partir de ahí, continuó el concejal popular, «cuando veamos que todo el mundo está enterado», se comenzará a sancionar, si bien el Ayuntamiento lo anunciará con varios días de antelación. «No tenemos ningún afán recaudatorio; intentaremos instaurarlo de una forma 'light', cumpliendo la normativa, pero no vamos a ir a saco a sancionar desde el primer día ni mucho menos», aventuró.

Por otro lado, Prado también anunció que la práctica mayoría de los sistemas tecnológicos que permitirán el escaneo en tiempo real de las matrículas de los coches que accedan a ese anillo interior de la Zona de Bajas Emisiones (el más restrictivo, delimitado por las calles Santa Susana, Campomanes, Marqués de Gastañaga, el Postigo, Adelantado de La Florida, Víctor Chávarri, Covadonga, Doctor Casal, Uría y Conde Toreno) ya están instalados y que únicamente se están ultimando los trabajos antes de su puesta en funcionamiento, que será sometida a pruebas a lo largo de este mes. También en el renovado centro de control del tráfico de la Policía Local, donde estarán los ojos de la ZBE ovetense. «Tendremos controladas todas las matrículas que entran», especificó José Ramón Prado.

Excepciones

Lo cierto es que el gobierno local ha tratado de ajustar la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (también ha salido adelante el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible) para acatar la normativa sin pasarse de restrictivo. Aunque cerca de un diez por ciento del parque de vehículos municipal no podrán acceder, se han definido hasta 22 exenciones (residentes, autónomos, personas con movilidad reducida y dependientes, históricos, entre otros), tal y como recordó el coordinador municipal del equipo de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, Fernando Cuenco.

Y es que el Consistorio ha habilitado una oficina en el número 8 de la calle Quintana para resolver en un lugar específico las dudas de la ciudadanía sobre la ZBE. Estará abierta de 9 a 14 horas de lunes a viernes, laborables, y en sus primeras jornadas de prueba ya ha atendido decenas de consultas, sobre todo de ovetenses. «Vienen personas con dudas de todo tipo, desde consultar el distintivo o aspectos más complejos de la ordenanza», aseguró, y añadió a renglón seguido que «va a haber muy poco impacto en la ciudadanía».

La pegatina no será obligatoria, pero sí recomedable

Eso, y que en Oviedo no será obligatorio llevar la pegatina ambiental en el parabrisas, si bien es recomendable adquirirla (cuesta 5 euros y se compra en Correos), porque en otros municipios la normativa puede no ser igual a la de Oviedo. Junto a él, Cristina González y Esthela García se encargarán de atender a la ciudadanía tanto de forma presencial como por teléfono (985280011) y a través del correo electrónico zonadebajasemisiones@oviedo.es.

Sobre los residentes, esta última explicó que todos los vehículos de residentes empadronados en el anillo interior de la Zona de Bajas Emisiones acreditados por la Dirección General de Tráfico se incluirán automáticamente en el sistema de autorizaciones de vehículos sin etiqueta. Dicha autorización, eso sí, podrá ser indefinida, con renovación cada cinco años. «Se cruzan los datos del padrón y la DGT; el peso de estar empadronado en el anillo interior es mayor que el del vehículo que tengan», añadió Cuenco.

Autorizaciones de acceso y residentes

Es decir, si usted vive en El Rosal y tiene un coche a su nombre de los que no tienen permitida la entrada a la ZBE, no tiene que solicitar ninguna autorización complementaria para acceder, circular y estacionar. En su defecto, sí deberán hacerlo si el vehículo es de 'leasing' o 'renting', los de personas con movilidad reducida o los de transporte de mercancías y actividades profesionales, para los que se contempla una autorización temporal no renovable hasta el 1 de enero de 2031 (esta sólo aplica para los que ya eran titulares del vehículo antes del 1 de enero de 2026). «No tenemos ningún afán recaudatorio», repitió el concejal de Seguridad Ciudadana. «La prueba está en el radar de la entrada a Oviedo por la plaza de Castilla, que era el que más sancionaba, al que pusimos un descontador y eso ha hecho que baje considerablemente; se dejó de ingresar mucho dinero, pero nuestra intención es velar por la seguridad». Eso, concluyó, y que el proyecto «redunde positivamente no sólo en la movilidad, sino en la calidad atmosférica y acústica: será un beneficio para todos».