Esthela García, Cristina González, José Ramón Prado, Javier Lozano y Fernando Cuenco, en la nueva oficina de la Zona de Bajas Emisiones. A. A.

El plazo en el que los coches podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo sin ser multados

«No vamos a ir a saco a sancionar desde el primer día», advierte el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

La nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo comenzará a funcionar el próximo 1 de enero, tal y como establece la Ley ... de Cambio Climático para los municipios de más de 50.000 habitantes (169 ciudades españolas lo harán); no obstante, el Ayuntamiento promete que la suya será una de las más laxas de todo el país. Tanto, que el mecanismo sancionador no se activará hasta pasados uno o dos meses de su entrada en vigor. La Concejalía de Seguridad Ciudadana habilitará un plazo de adaptación de «tiempo suficiente» para que los propietarios de vehículos sin etiqueta (y el resto de ciudadanos) se acostumbren a la medida. Así lo explicó este martes el edil del ramo, José Ramón Prado. Además, recordó, «el porcentaje de vehículos que no puedan entrar (diésel anteriores a 2006 y gasolina previos al 1 de enero de 2001) es mínimo» y que, a pesar de ello, sí podrán entrar «la gran mayoría si van a un aparcamiento» como el de La Escandalera.

