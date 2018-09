La escolarización de los niños antes de los 3 años mejora las notas Una niña de corta edad, en una escuela. / Efe Un informe de la OCDE revela que los alumnos que acudieron a escuelas infantiles y guarderías sacan calificaciones más altas a los 15 años en la prueba PISA MARTA FDEZ. VALLEJO Miércoles, 12 septiembre 2018, 09:53

Los niños que acuden a escuelas infantiles y guarderías entre los 0 y los 3 años logran mejores resultados escolares a lo largo de su vida académica y eso redunda positivamente en la vida profesional. Esta es una de las conclusiones del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado 'Panorama de la Educación', presentado ayer en Madrid y que disecciona la calidad docente y diferentes actitudes de los estudiantes en decenas de países.

En concreto, el estudio indica que los pequeños que han pasado al menos dos años escolarizados en ese tramo de edad obtienen quince puntos más en el examen internacional de PISA a los quince años, lo que equivale a «un avance de cinco meses» de aprendizajes si se comparan con otros alumnos del mismo origen socioeconómico, indicó el secretario de la OCDE, Ángel Gurría. Euskadi supera la media española y europea en escolarización temprana. Este curso hay 27.073 niños de 0 a 2 años en centros infantiles y 58.000 de 3 a 5.

Ir a la guardería antes de los dos años «contribuye a reducir la pobreza y favorece la movilidad social», que los menores de entornos desfavorecidos puedan progresar gracias a los estudios. El impulso que da la educación muy precoz «dura toda la vida». «Ofrece resultados positivos a lo largo del período de formación del menor. De ahí el interés por que los niños vayan a escuelas infantiles desde edades muy tempranas», subrayó Gurría. El experto se quejó de que, pese a la «demostrada» importancia de recibir una atención educativa a los tres años o antes, «cuando el cerebro está desarrollando sus capacidades para aprender más adelante», los gobiernos «siguen dedicando menos dinero a esos servicios que a los estudios superiores».

La mayoría de los países de la OCDE –el 76%– integra en las aulas a los niños antes de los 4 años. La horquilla va del 100% en Reino Unido o Israel, el 99% en Francia, el 97% en Dinamarca, Islandia y Corea del Sur o el 96% en España y Noruega, al 56% en Chile, el 49% en Irlanda, el 45% en México, el 38% en EE UU, el 27% en Grecia y el 2% en Suiza. A los tres años, en Euskadi la escolarización es total, al igual que en el resto de comunidades.

Un 20% de 'ninis'

El informe del organismo internacional muestra también que las mujeres representan un porcentaje cada vez mayor de titulados universitarios –más del 50% entre los 25 y 34 años–, pero siguen ganando menos que los hombres. Y la brecha salarial es más elevada entre los profesionales con estudios superiores. En España esas diferencias en la remuneración son de un 20%.

Los autores del estudio atribuyen la distancia salarial a «los estereotipos sexistas, las convenciones sociales y la discriminación contra las mujeres», y también a que no estudian las mismas carreras ambos sexos. En la práctica, los hombres eligen estudios mejor remunerados como las ingenierías, la informática o grados relacionados con la industria. Hay, sin embargo, una mayoría de tituladas en especialidades de enseñanza, lenguas y artes.

El análisis del organismo internacional prueba que, a mayor formación, menor paro. La tasa de empleo de los universitarios españoles está por encima del 85%, frente al 60% de los que no llegaron al equivalente al Bachillerato. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el 51,2% está estudiando, casi un 30% no acude a las aulas pero trabaja y el 20% no hace ni una cosa ni la otra – cerca de diez puntos más de 'ninis' que la media europea–. La relación de los estudios de los padres con el nivel de formación que alcanzan sus hijos es muy importante. La OCDE alerta de que más de la mitad de los alumnos cuyos padres no lograron el Bachillerato tampoco consiguen esa titulación.