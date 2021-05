Horóscopo Horóscopo diario lunes 24 de mayo de 2021: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de hoy, lunes 24 de mayo de 2021, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco Horóscopo diario lunes 24 de mayo de 2021 EL COMERCIO Gijón Lunes, 24 mayo 2021, 02:15

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, lunes 24 de 2021, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Resolverá todas sus dudas sentimentales. No compre más de lo que puede consumir. No se deje llevar por esos celos laborales. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja. Buen momento económico para invertir. Es hora de abandonar su trabajo por otro mejor. Su salud bien.

GÉMINIS 22 MAY 21 JUN

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Haga más deporte.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Su relación afectiva se afianza poco a poco. El dinero llegará en el momento esperado. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Si no se le pasan esas molestias, acuda al médico.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Gran momento para las amistades intensas. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. Anímese, esas molestias no tienen importancia.

VIRGO 24 AGO 23 SEP

Por fin ha decidio salir a divertirse. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Si no aclara sus sentimientos dañará a otra persona. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. No se deje absorber por el trabajo. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

La pareja unida será sólida e indestructible. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. En el trabajo, todo marcha a la perfección. Todo va bien, relájese su salud lo necesita.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Convoque esa comida familiar que tanto desea. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Si está cansado de su trabajo, busque algo mejor. Su salud es excelente, disfrútela.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Complicidad con un familiar, mejorarán las relaciones. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

La persona tanto tiempo esperada aparecerá. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Su potencial físico y mental está en alza.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. No deje que los negocios le quiten el sueño. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.