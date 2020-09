La masturbación, ¿sigue siendo un tema tabú? Imagen de la película 'Kiki, el amor se hace'. / P.L. Expertos apuntan a que son las mujeres las más reacias a hablar del tema, frente a los hombres, que incluso presumen de ello CARLA COALLA Jueves, 10 septiembre 2020, 17:31

El pasado 2019, bautizado como el barómetro del Auto-placer, se publicaba un estudio realizado por la compañía nipona de bienestar sexual Tenga que desvelaba quiénes eran las figuras nacionales e internacionales más deseadas por los españoles. Mario Casas, María Patiño, Jesús Castro, Aitana o Elsa Pataky eran los nombres que copaban los primeros puestos de las fantasías sexuales del panorama nacional. Y es que la masturbación, a pesar de seguir siendo un tema tabú en muchos ámbitos, se ha convertido también en la mejor forma de conocerse, de deshinibirse y de autocomplacerse.

«Una cuestión de género», es la reflexión que hace la sexóloga Tania García sobre el tabú que aún supone la masturbación, considerando que «los hombres, desde muy jóvenes, tienden a contarlo, incluso a empoderarse al hablar del tema. Sin embargo, las mujeres suelen guardarlo bastante más. No significa que no lo hagan, pero sí que lo consideran más del ámbito privado. Para ellas la masturbación no es un motivo para ponerse una medalla, para ellos, sí».

Pero lo cierto es que la masturbación, lejos de creencias populares como que influye negativamente en la fertilidad, y falsos mitos como que «si te masturbas mucho puedes quedarte ciega o ciego», los beneficios de esta práctica son muchos. «Puede bajarte los niveles de estrés, relajarte. Básicamente tener un orgasmo libera endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, en nuestro cerebro», destaca Tania García, que además encuentra en la masturbación otro gran beneficio, que te conoces. «La masturbación no solamente ha de tener fines de placer, sino de autoconocimiento, es decir, dónde están los límites de mi placer, cómo son mis genitales, el tacto... Un conocimiento que nos hace estar preparados para un encuentro con nuestra pareja. Te da seguridad, además de que puede ser una práctica más dentro de nuestras relaciones eróticas, bien porque te realizan una masturbación, bien porque tú mismo/a te masturbas mientras hacéis otra cosa, siempre que haya un acuerdo, y a la otra persona no le parezca una práctica invasiva, o irrespetuosa».

Incluso la masturbación y la autoexploración se han convertido, a día de hoy, en una forma de diagnóstico prematuro de patologías, pues solo conociendo tu cuerpo, así como las diferentes partes que lo componen, podemos darnos cuenta de algún cambio interior y exterior, un bulto, el cambio del flujo, un lunar. Y es que en este sentido, al hilo de la reflexión inicial, Tania García destaca que «el cuerpo de la mujer, históricamente, ha sido el gran desconocido, y de ahí venía la vergüenza». Unas barreras cuya ruptura abre la puerta tanto a la igualdad, como al placer.

«Debemos situar el placer en el lugar que se merece. Durante muchísimo tiempo, el placer, sobre todo el femenino, estuvo oculto y fue muy desconocido, y hay zonas que tú puedas explorar y estimular y obtener más placer. Es hora de empezar a ver como algo normal la masturbación», destaca.