Cuando los primeros rumores de una nueva entrega de 'Saw' comenzaron a surgir, los fans asumieron que sería otro capítulo lleno de imágenes sangrientas, como los anteriores. Sin embargo, con la llegada de Chris Rock (Andrews, Carolina del Sur, 1965) como protagonista y productor, esta secuela se reinventa con un guion sorprendente. 'Spiral: Saw' se convierte ya en parte del legado de Rock, un cómico que desde el año pasado, cuando decidió protagonizar la cuarta temporada de la serie 'Fargo', parece haber dado un giro completo a su carrera de actor. Si bien el material es bastante diferente de los proyectos cómicos o dramáticos que ha protagonizado anteriormente, el actor admite que su enfoque general para protagonizar una película de terror era nuevo para él, por lo que intentó improvisar durante la mayor parte del rodaje.

-¿Se olvida del humor cuando rueda un drama?

-No, nunca. Siempre intento meter cuatro bromas en una película dramática, aunque, eso sí, sin arruinar la tensión.

-¿Era fan de la franquicia 'Saw'?

-Había visto la primera y la segunda, y cuando Lionsgate me llamó para participar en esta secuela ya estaba con la idea de rodar una película de terror. Como actor no te ayuda leer el guion de una película de miedo. Desde luego debes saber tus líneas ese día, pero no tienes que llegar con las escenas estudiadas porque necesitas el elemento sorpresa. Así que le pedí al director que no me las contara para poder actuar con ese elemento de verdad. Me encantan las trampas que aparecen en las películas de este género. Si el actor las interpreta de forma genuina se vuelven reales para el público.

-El género de terror ha experimentado un renacimiento en los últimos años. ¿Cuál es su aportación?

-He intentado inyectar humor y escenas sangrientas sin desmoronar el guion. Ha sido una experiencia gratificante porque soy el guionista, actor y productor de esta nueva apuesta de la franquicia. 'Spiral' es un derivado de 'Saw', muy distinto a los episodios anteriores.

-¿Cómo trabajó durante la pandemia?

-Me subí al coche. Besé a mi esposa y me fui a trabajar a mi habitación. Definitivamente fue frustrante parar porque sientes que estás en una buena racha. Pero también me permitió recargar pilas. El descanso me ayudó porque llevaba mucho tiempo sin parar rodando 'Fargo' y 'Spiral: Saw'.

-También es el nuevo protagonista de la cuarta temporada de 'Fargo'.

-Sí, y es el papel más serio de mi carrera. Tuve que ser disciplinado y adentrarme por una ruta que nunca había andado. Se trata de entender el personaje, pero también de incorporar mi personalidad. Es el 'Fargo' más grande, porque la serie, normalmente, cuenta pequeñas historias que se salen de control. Son gente común, a quienes algo sucede y nos enseñan cuán malvada puede ser la gente común. Mi 'Fargo' es muy diferente. Comenzamos con gánsteres, gente mala, y luego se intensifica.

-¿Se sorprendió de que le llamaran para ese papel?

-Me quedé conmocionado. Primero pensé que el productor, Noah Hawley, me estaba llamando para organizar un proyecto de caridad. Ni en mis sueños más salvajes pensé que fuera a estar en la serie. Fue un inmenso placer.

-Parece cambiar de imagen con estos dos personajes.

-Sí, es la primera vez que interpreto papeles de mi edad. Acabo de cumplir 55 años, soy un negro que no se arruga. Aparte de Warren Littlefield, ejecutivo de 'Fargo', nadie me había ofrecido hasta ahora papeles decentes. Fue genial interpretar a alguien que en realidad también tenía mi edad. Me volví famoso a los 37 años y todo lo que se me ofrece es interpretar a hombres-niño. Ha sido maravilloso interpretar a un hombre adulto; un hombre de negocios, un diácono en su iglesia, un padre y esposo amoroso, dueño de un banco y también un criminal al más puro estilo Tony Soprano.

-¿Por qué hay tanta fascinación con 'Fargo'?

-Los guiones, sin duda. Noah escribe grandes monólogos. Y si te fijas, la cámara siempre está en movimiento. Así que tienes un monólogo de dos páginas y la cámara se mueve de un lugar a otro. Cuando un guion está bien escrito, no necesitas nada más.

-Esta temporada habla mucho de inmigración.

-Sí. Eso es cosa de Noah. Yo solo soy el actor.

-Está acostumbrado a escribir su propio material. ¿Le cuesta adaptarse a lo que escriben otros?

-No, siempre y cuando sean buenos guiones. Llevo muchos años trabajando de actor y conozco el medio. Cuando sé que tengo que incluir alguna frase, lo hago. Siento una responsabilidad hacia mis personajes y nueve de cada diez veces el director aprecia que lo haga.

