La esperada tercera entrega de las hazañas del matrimonio Warren visita la cartelera con un cambio importante: James Wan no está a los mandos y tampoco firma el guión, aunque se reserva el papel de productor ejecutivo. Se encarga de la dirección Michael Chaves, realizador de 'La llorona', propuesta terrorífica que pertenece al mismo universo, perfectamente prescindible. Con estos datos sobre la mesa no es difícil imaginar que 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', aún cumpliendo, no es el capítulo más contundente de la escalofriante franquicia.

Ofrece un buen lote de sustos, prioridad en las multisalas para captar al público juvenil, pero su narrativa no es tan elegante como la dispuesta en anteriores episodios de la saga. Además, le cuesta más sorprender a la audiencia. Lo mejor, evidentemente, es el elenco principal. Vera Farmiga, nominada al Oscar por su trabajo en 'Up in the Air', y Patrick Wilson ('Young Adult') encarnan de nuevo a Ed y Lorraine Warren, afamados investigadores de fenómenos paranormales, un matrimonio de demonólogos que en el inicio de sus primeras peripecias cinematográficas fueron requeridos por una familia desesperada ante el horror de una presencia molesta que rompía el equilibrio de su envidiable granja.

El asunto, presuntamente, se convirtió en el caso más complicado y escalofriante de su carrera. Una poderosa entidad diabólica buscando las cosquillas al personal, una premisa harto exprimida que atrapaba al espectador receptivo en manos de Wan, uno de los cineastas más prolíficos del momento. Dirige lo que le echen, lo mismo firma la petarda 'Aquaman' que echa el resto con la séptima parte de la serie 'Fast & Furious'. Abrió fuego con 'Saw', de nuevo en el candelero estos días tras el estreno de un torpe reboot. 'Expediente Warren: The conjuring' estalló en la taquilla en 2013, con lo cual las secuelas no tardaron en llegar, incluyendo spin-offs con desigual resultado como 'La monja' o 'Annabelle'. Ruairi O'Connor ('The Spanish Princess'), Sarah Catherine Hook ('Monsterland') y Julian Hilliard ('Penny Dreadful: City of Angels') completan el reparto.

«Los tribunales reconocen la existencia de Dios cada vez que un testigo jura decir la verdad. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio». De esta premisa parte 'Expediente Warren: Obligado por el demonio'. Como es habitual, el nuevo caso del matrimonio de médiums está basado en hechos reales, detalle que multiplica su atractivo. Entre los archivos del dueto de investigadores se destaca en esta ocasión el juicio a un joven sospechoso de cometer un asesinato cuya defensa se basa en la idea de que estaba poseído por un ente diabólico. «Quería abandonar el subgénero de la casa embrujada pero mantener todos los elementos de terror y 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' se parece a un thriller clásico de detectives de la policía, excepto que en este caso, los detectives son Ed y Loraine Warren», explica Wan, implicado en la génesis del proyecto.

Cita 'Los ojos de Laura Mars', de John Carpenter, y 'La zona muerta', de David Cronenberg, como inspiración. Hay referencias a clásicos del género. «Soy un gran admirador de 'El exorcista' original y quería hacer un guiño a esa película», resalta el director. «Es gracioso porque en realidad es un homenaje combinado tanto a 'El exorcista' como a 'Psicosis', la imagen en la que la madre está en la ventana». «El alma de esta franquicia es la conexión y el amor entre Ed y Lorraine», destaca Farmiga, la actriz principal. «Eso es lo que la distingue de otras películas de terror. Hay una historia de amor». Entre el maremágnum de producciones terroríficas que ven la luz en los últimos tiempos, aquellas que llevan el sello de Wan, sea como director o figurando en la producción ejecutiva, destacan por encima del resto. Dan miedo de verdad.

