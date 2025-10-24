Isabel Coixet inaugura la Seminci con una historia de amor y muerte en italiano 'Tres adioses' adapta una novela póstuma de Michela Murgia y triunfa estos días en los cines italianos

Oskar Belategui Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Isabel Coixet (Barcelona, 1960) es la única cineasta que ha tenido el honor de inaugurar tres ediciones de la Seminci. Tras 'La librería' y 'Nieva en Benidorm', la realizadora ha abierto el festival vallisoletano este viernes con 'Tres adioses', su primer largometraje rodado en italiano. Alba Rohrwacher, Elio Germano y el español Francesco Carril, habitual del cine de Jonás Trueba, protagonizan esta historia de amor y muerte que arranca con la separación de una pareja tras siete años de relación.

Él es un chef volcado en un boyante restaurante que tras la ruptura se refugia en sus fogones; ella una profesora de instituto que empieza a notar que ha perdido el apetito y no solo por la tristeza, sino por un problema de salud. Cuando se confirman las malas noticias médicas todo da un giro inesperado: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

'Tres adioses' triunfa estos días en la cartelera italiana. Estrenada la pasada semana en más de 500 salas, lleva recaudados casi 2 millones de euros. El filme se basa en 'Tres cuencos', un libro póstumo y semiautobiográfico de Michela Murgia, una escritora, intelectual católica y defensora de los derechos LGTBI, que falleció en 2023 a los 51 años tras haberse erigido en una de las voces más duras contra el gobierno de Georgia Meloni. Pocos meses antes reveló que se estaba muriendo de un tumor renal que le había provocado una metástasis generalizada.

Coixet y su coguionista Enrico de Nino eligieron dos historias del libro de relatos de Murgia. «El personaje de Marta (Alba Rohrwacher) está claramente inspirado en la propia vida de Michela, que murió sin ver publicado el libro», precisa la directora, que en 2002 estrenó una de sus películas más populares, 'Mi vida sin mí', en la que su protagonista también veía transformada su existencia ante la certeza de una muerte próxima. «Aquella era la historia de una mujer enfrentándose a la muerte y preocupada por el legado que iba a dejar a sus hijas. Esta es la historia de una mujer sola, muy especial, y cómo se enfrenta a lo que le queda de vida», compara Coixet. «A todos nos preocupa la muerte aunque no lo digamos. Me interesa el ocultamiento, cómo hacemos exorcismos todo el rato para no pensar que nos tenemos que ir. Hablar no tanto sobre cómo morir bien, sino cómo vivir sabiendo que vamos a morir», justifica.

'Tres adioses', que llegará a las salas españolas el 6 de febrero, muestra un Trastevere romano alejado de las imágenes turísticas y confirma a Coixet como nuestra directora más internacional. La ganadora de ocho Goyas ha rodado en un sinfín de países e idiomas. Su trayectoria se repasa en un documental titulado 'Las gafas de Isabel Coixet' dentro de la serie 'Imprescindibles' de TVE, que Santiago Tabernero ha dirigido y que verá la luz en Valladolid.

La 70 edición de la Seminci proyectará 224 títulos. Además de Coixet, otros cuatro directores españoles competirán por la Espiga de Oro. Rafael Cobos, guionista habitual de Alberto Rodríguez, debuta como realizador con 'Golpes', la historia de un delicuente que sale de prisión en la España de comienzos de los 80. Jesús Carroza y Luis Tosar son sus protagonistas.

Fernando Franco estrenará su cuarto largo, el thriller psicológico 'Subsuelo', mientras Pere Vilà Barceló presentará 'Cuando un río se convierte en mar', que le brindó a Àlex Brendemühl el premio a mejor actor en el Festival de Karlovy Vary. Judith Colell se adentra en la España de posguerra en 'Frontera', mientras David Trueba adapta su novela 'Blitz' en 'Siempre es invierno', que clausurará fuera de concurso la Seminci el próximo 1 de noviembre.