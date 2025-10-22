El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un fotograma del documental 'François Truffaut: mi vida en un guion'. Filmin

Eterno Truffaut

Crítica de televisión ·

Ningún otro cineasta ha despertado tantas vocaciones ni escrito con igual humanismo sobre la infancia y el arte de hacer películas

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:16

Comenta

No fui un niño maltratado. Simplemente no fui tratado, no fui amado», confiesa François Truffaut, hijo de una madre soltera que mantuvo su nacimiento en ... secreto durante dos años, el tiempo que tardó en encontrarle un padre legal. Convertirse en cineasta le sirvió para recomponer su infancia película a película. Se lo dice el maestro de 'La piel dura' a sus alumnos: por una especie de extraño equilibrio, aquellos que tuvieron una niñez difícil están mejor dotados para enfrentarse a la vida adulta que quienes disfrutaron de cariño. «Vuestros hijos os querrán si vosotros los queréis. Si no, traspasarán su amor a otras personas».

