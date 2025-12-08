El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro

La cinta española, de Oliver Laxe, acaba de ser nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:45

'Sirat' suma y sigue. La película de Óliver Laxe continúa dando pasos en firme hacia la gran noche de los Oscar. La cinta ha sido nominada a dos Globos de Oro, a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor banda sonora. Con esta candidatura, Laxe se convierte en el sexto director español en ser nominado en esta categoría -los anteriores fueron Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar-. De conseguirlo, la cinta se convertiría en la cuarta película española en ganar el galardón después de 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella' y 'Mar adentro'.

Un reconocimiento que se suma al recibido esta misma semana por los Independent Spirit Awards, donde ha sido norminada a mejor película internacional y por la publicación 'The New Yorker', que eligió el largometraje del cineasta de origen parisino como la mejor película de 2025. Además, el compositor y productor francés David Letellier, conocido como Kangding Ray, autor de la banda sonora, ganó el pasado 7 de diciembre el premio a la mejor banda sonora concedido por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

