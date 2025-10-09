'Los amos de la ciudad', crimen (des)organizado No es la primera serie ni será la última sobre una familia de mafiosos con luchas intestinas. Esta producción británica de éxito puede sonar a ya vista, pero ofrece un espectáculo algo diferente

Borja Crespo Jueves, 9 de octubre 2025, 00:51

Lo tiene difícil 'Los amos de la ciudad' para destacar entre tantos dramas criminales donde el honor de una familia de mafiosos está en declive. La competencia directa de 'Mobland', titulada en castellano 'Tierra de mafiosos', con un plantel de artistas mucho más potente y reconocible, supone una dura competencia. Sin embargo, esta serie de ocho episodios, también británica (concretamente, con el sello de la solvente BBC), disponible en Movistar Plus+, se defiende bien, abriendo nuevas vías sin repetirse descaradamente a la hora de manejar los habituales clichés del género, aunque haberlos, haylos.

De entrada, el protagonista, encarnado por James Nelson-Joyce, visto en 'Condena' y la genial 'The Virtues', es un tipo apesadumbrado, cansado de su labor como mano derecha del capo interpretado por Sean Bean -el hombre spoiler-, al que siempre saca las castañas del fuego, como Tom Hardy al rol patriarcal de Pierce Brosnan en la propuesta de SkyShowtime, cuya puntuación en internet es mayor, probablemente por gozar de un empaque más comercial, léase un holgado presupuesto y caras populares. Ambos personajes apagan fuegos y solucionan marrones para el jefe del clan. Son una suerte de hijos adoptivos cuya misión es ejercer, con energía y delitos de sangre, de «chico para todo». Aquí están los principales puntos en común de dos proyectos que coinciden en el tiempo y gozan de lecturas diferentes, moviéndose en similar terreno.

A diferencia de 'Tierra de mafiosos', 'Lo amos de la ciudad' -con muy buenos índices de audiencia en su país de origen- subraya la melancolía del personaje principal, al cual el amor le revuelve y empuja a intentar abandonar su vida criminal, una decisión difícil de llevar a cabo cuando estalla una guerra interna en la familia para ver quién tiene el poder. Las intrigas convulsionan el imperio de la droga. Al protagonista no le queda otra que debatirse entre la lealtad a sus compañeros de fechorías y un deseo in crescendo de cambiar su existencia en el lado salvaje. A otra cosa mariposa, tiene su corazoncito, pero el volantazo no es posible sin dejar un reguero de cadáveres en un entorno donde la traición, la violencia y la ambición ponen en peligro todo aquello que quiere.

Los dilemas morales que engrandecen todo thriller están presentes en un espectáculo entretenido cuyo mayor lastre es el inevitable «parecido razonable», aunque navegue por otros cauces. Es más original de lo que parece a simple vista, pero los obstáculos en el camino no siempre son salvables. ¿Ya hemos pensado en 'Peaky Blinders'?

Cruda y seca

'Los amos de la ciudad', oscuro retrato emocional de un criminal con sentimientos, no cuenta con escenas de violencia sumamente explícita y exagerada como ocurre en 'Gangs of London', es más seca y naturalista, con un punto sombrío de agradecer. Huye del histrionismo de los personajes de 'Tierra de mafiosos' y busca su propia personalidad, con destellos de ingenio. Las interpretaciones cumplen, de sobra, con el expediente, con un reparto estrella completado por el talento de Hannah Onslow ('Esto te va a doler', 'El imperio de la luz'), Jack McMullen ('Secuestro en el aire', 'Ford vs Ferrari') y Julie Graham ('Shetland', 'Condena').

Creada por Stephen Butchard, guionista de 'The Last Kingdom', la serie está dirigida por Saul Dibb ('Muerte en Salisbury'), John Hayes ('Dublin Murders') y Eshref Reybrouck ('Operación Éxtasis'), que firman diferentes capítulos. Las tensiones entre los personajes principales van creciendo a medida que avanza la acción. Narrada con crudeza, no oculta su inspiración en la obra de Shakespeare.