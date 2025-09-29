El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel promocional de la serie de Atresmedia 'Mar a fuera'. Atresmedia

Centro de menores

Crítica de televisión ·

Cada vez es más habitual que algunas comedias españolas sean 'remakes' de otras francesas o italianas, pero ahora parece que alguna serie sigue el mismo camino

Boquerini

Boquerini

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:20

Cada vez es más habitual que algunas comedias españolas sean remakes de otras francesas o italianas (Santiago Segura tiene buen ojo para esto), pero ahora ... parece que alguna serie sigue el mismo camino. 'Mar afuera' es una nueva serie de Atresplayer, que también se puede ver en Disney+, que es un remake de la italiana 'Mare Fuori', que ha sido todo un boom en su país. La serie, ocho episodios de 50 minutos cada uno, de la que ya se han emitido los dos primeros, se desarrolla en un centro de internamiento de menores junto al mar, en Alicante, y sigue los casos de dos chicos que comparten celda y una chica a punto de salir pero que no quiere abandonar el lugar, y de la recién llegada directora de la institución. Algunos 'flashbacks' muestran cómo cada uno ha acabado allí.

