Es la serie más promocionada de TVE, 'Ena, la reina Victoria Eugenia', que la cadena pública ha estado metiéndonos por los ojos desde hace semanas, ... interrumpiendo programas, sobreimpresionando avisos... Sin embargo, a pesar de que nos la han vendido como la nueva gran superproducción de RTVE, en realidad se rodó hace más de dos años y desde entonces la televisión pública la ha tenido guardada en un cajón.

Ahora, por fin, la estrena, y para abrir boca nos puso el pasado sábado de un tirón las tres entregas de 'Sissi', otra historia de princesas, reyes y emperadores, y le ha funcionado muy bien de audiencia. A priori tiene suficiente interés ya que tras 'Ena' está Javier Olivares, el gran artífice de la nunca suficientemente bien ponderada 'El ministerio del Tiempo', a partir del libro de Pilar Eyre.

La serie tiene todo el aroma de las grandes producciones de la BBC, con una cuidadísima puesta en escena y un reparto en estado de gracia: Kimberley Tell como Victoria Eugenia, Joan Amargos como Alfonso XIII, Elvira Mínguez como la reina madre María Cristina... todos estupendos.

El inicio parece contar con una sobredosis de almíbar, pero en los dos episodios ya vistos vemos que pronto deja de ser así. La historia de Ena fue la de un amor despreciado. Victoria Eugenia era una reina moderna, avanzada a su tiempo, que choca con las tradiciones retrógadas de la España de la época.

Vemos como una joven británica que dejó su país para casarse con Alfonso XIII, debiendo cambiar de religión, enfrentándose a un atentado en su boda, lucha por ser aceptada en una corte que nunca la vio con buenos ojos, incluida María Cristina. Como trasfondo asistimos a la eterna lucha entre tradición y progreso, una constante de nuestra historia. Veremos como se desarrolla.