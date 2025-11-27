El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La protagonista de la serie Ena, Kimberly Tell. EFE

Una reina moderna

Crítica de televisión ·

'Ena, la reina Victoria Eugenia' es la serie que TVE ha estado metiéndonos por los ojos en promociones desde hace semanas

Boquerini

Boquerini

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Es la serie más promocionada de TVE, 'Ena, la reina Victoria Eugenia', que la cadena pública ha estado metiéndonos por los ojos desde hace semanas, ... interrumpiendo programas, sobreimpresionando avisos... Sin embargo, a pesar de que nos la han vendido como la nueva gran superproducción de RTVE, en realidad se rodó hace más de dos años y desde entonces la televisión pública la ha tenido guardada en un cajón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  7. 7 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una reina moderna

Una reina moderna