Terror para Halloween

Estamos al borde de Halloween, así que se impone dedicar la crítica a una serie de terror, para que la disfruten el fin se semana, ... o medio disfruten, porque les propongo una que se está emitiendo episodio a episodio, a razón de uno por semana, lo que es un error en este género porque cuando te has metido en situación y te has sobresaltado varias veces, el capítulo se acaba y te toca esperar una semana volver a zambullirte en la trama. De momento se ha emitido el primer episodio y este fin de semana llegará el segundo de los ocho de que consta.

Estoy hablando de 'It: bienvenidos a Derry' de HBO Max, que es una especie de precuela de las dos películas de 'It', aquellas adaptaciones de Stephen King que eran de lo más potable del género. Tras ellas están de nuevo Andy y Barbara Muschietti, los hermanos argentinos que trabajan en Hollywood y viven temporadas en España. Unos hermanos solventes y que, aunque solo hayamos podido ver el primer episodio, promete.

Les contaba que estamos en lo que parece una precuela: Se desarrolla en 1962, es decir, 27 años antes de que el retorno de 'It' aterrorice a los niños protagonistas de la novela original. Todo se inicia cuando una pareja con su hijo se traslada a Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece. Con su llegada, cosas terribles comienzan a pasar en el pueblo. El reparto es de lujo, ahí están, o estarán, entre otros, Madeleine Stowe o Bill Skarsgård como Pennywise el Payaso, porque aquí ya está el payaso, aunque al inicio de la serie todavía no aparece. En su novela Stephen King apenas profundiza en estos acontecimientos, por lo que los Muschietti han podido dar rienda suelta a su imaginación.

Y a Stephen King le ha gustado.