Un fotograma de la serie 'Dime tu nombre'. Amazon Prime

Terror rural

Crítica de televisión ·

Más que enfrentarse a los lugareños, esta comunidad musulmana deberá cuidarse de un descubrimiento ancestral, una fuerza demoníaca subterránea

Boquerini

Boquerini

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:17

Parece una serie costumbrista rural sobre la inmigración magrebí en un pueblo de Toledo, pero enseguida descubrimos que estamos ante una serie de terror. Se ... titula 'Dime tu nombre' y está entre las más vistas de Prime Video, una coproducción entre España y EE UU con Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead', como uno de los responsables. Consta de seis episodios, aunque la plataforma abusa tanto de la publicidad, interrumpiendo la narración cada ocho minutos, que su visionado se alarga muchísimo.

