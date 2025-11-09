El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un fotograma de la serie 'Separación'. Apple TV+.

Otra separación

Crítica de televisión ·

No necesita saber mucho: una empresa, Lumon, ofrece a sus trabajadores separar su vida profesional de la personal

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Dejé la segunda temporada de 'Separación' ahí, apartada en un rincón de la pantalla. Lo hice a propósito, la ignoré por completo. Sabía que estaba ... muy cerca, al otro lado del muro, pero preferí pensar que no existía. De vez en cuando leía algún comentario en redes sociales o escuchaba a los amigos referirse a tal o cual personaje, pero mi cerebro lo bloqueaba, como si tuviera un chip insertado en el cráneo, un cortafuegos que me preservara de Mark, Irving, Dylan y Helly. No estaba preparado para volver.

