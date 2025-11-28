El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Revival': más muertos que resucitados

Enésima adaptación de un cómic en la era multipantalla. Una agente debe resolver un asesinato en un pueblo de la América profunda que vive un extraño fenómeno post mortem. Pueblo pequeño, infierno grande

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:03

Últimamente, cuando uno lee determinados cómics que no ocultan cierta narrativa cinematográfica, piensa inevitablemente en su posible traslación a imagen real. Ocurre, precisamente, al devorar ... en papel las viñetas de 'Revival', un título que parece escrito y dibujado directamente para su adaptación. El cómic es el story-board perfecto. A la hora de vender el proyecto, entra mejor por los ojos y una novela gráfica, o similar, es como tener el documento principal de venta ya hecho, un dossier visualmente atractivo, ideal para saltar de despacho en despacho en busca de financiación. Conocen bien esta tendencia, el cómic como fecunda fuente de inspiración, guionistas de peso del mundo de la historieta internacional como Mark Millar ('The Ultimates', 'Supercrooks), por cuyo catálogo de vida y milagros -Millarworld- pujó en su día Netflix ('Jupiter`s Legacy') cuando se quedó sin Marvel. Muchas veces los estudios compran los derechos de un título conocido para cambiar casi por completo su esencia, en pos del entretenimiento en movimiento, pero no es el caso de la serie que nos ocupa, algo edulcorada para la pantalla pero fiel a un compendio de ideas que, lejos de presumir de una originalidad sin parangón, explotan algunos lugares comunes del género de horror y suspense con acierto y fluidez, manejando algunos personajes entrañables a los que se antoja oportuno seguir la pista como espectador. La premisa de partida no es llamativa, ya figura en otras apuestas como 'Glitch' o 'Les Revenants' ('The Returned'), que merecen revisión. Varias personas vuelven a la vida tras fallecer, regresan de sus tumbas, pero no son muertos vivientes rabiosos, adictos a la ingesta explícita de cerebros humanos. Se comportan de manera aparentemente normal, salvo alguna rara excepción, con lo cual se presenta una situación tan chocante como sugestiva: el resto del planeta debe acostumbrarse a convivir con los retornados del más allá.

