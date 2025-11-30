José E. Cabrero Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Al rato tengo la sensación de estar en un confesionario. Estamos él y yo, cada uno a un lado de la rejilla de madera. Le miro de refilón, aprovechando uno de los huequitos que dibuja el separador, un agujero geométrico por el que creo que puedo husmear sin que se sienta presionado. Sin embargo, él habla sin parar. Habla rápido y con un acento divertido, muy musical. Así que le miro de frente, sin esconderme. Él lo cuenta todo, del talento al pecado, siempre con una sonrisa cómplice. Presto una atención minuciosa a sus palabras. A veces, incluso, paro el tiempo y le doy vueltas a alguna idea o impresión que me obligo a anotar en un papel. Luego él sigue desembuchando lo mejor y lo peor de la vida, sin saber muy bien qué es cada cosa.

Entre medias hay una historia de amor. El tipo está enamorado del cine y ese es el motor de sus horas, su milagro. Películas, películas y más películas. Historias que son como macetas en las que él planta recuerdos, errores, aciertos, nombres propios, su padre y su madre, charcos de sangre, la cruz de Cristo, a su amigo Bob, a los que murieron pronto, a los que aún tardan en hacerlo... El discurso me hipnotiza y me eleva. Y solo espero que esto no termine nunca.

Pasé cinco horas con Martin Scorsese, los cinco formidables capítulos que construyen 'Mr. Scorsese', una serie documental dirigida por Rebeca Miller. La tienen en Apple TV. Es un gusto revisitar sus películas desde las entrañas: 'Toro salvaje', 'Uno de los nuestros', 'Taxi Driver', 'El rey de la comedia', 'La última tentación de Cristo', 'Casino, 'Gangs of New York'... Un precioso viaje repleto de luces y sombras en el que el Señor Scorsese se abre en canal. Sin embargo, al final, no tengo claro quién estaba confesándose a quién. Me la jugó otra vez.