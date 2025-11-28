Las series que se estrenan este fin de semana 'Stranger Things' empieza a desvelar su final con los cuatro primeros episodios de la última temporada

María Gardó Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

La semana está marcada por el estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. El fenómeno de Netflix empieza a revelar su final con los cuatro primeros episodios que ven la luz este jueves.

Además, varias series policíacas protagonizadas por mujeres peculiares llegan a los catálogos: nuevos capítulos de 'Elsbeth' y de 'Inspectora Marleauc'. Por su parte, Atresplayer sigue apostando por los dramas de época españoles con 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela de Sonsoles Ónega.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 27 de noviembre Netflix 'Stranger Things' (temporada 5 y última)

Sin duda, es el gran estreno de la semana. Los fans de 'Stranger Things' por fin irán conociendo el final de una serie que les ha acompañado durante casi una década. La temporada final de este fenómeno de Netflix se emitirá dividida en tres partes: la primera se verá el 27 de noviembre, la segunda el 26 de diciembre y el final se podrá ver el 1 de enero. Así, este jueves ven la luz los cuatro primeros episodios.

En otoño de 1987, Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales. Los protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

El elenco principal de la serie estará presente en el final con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

2 Jueves, 27 de noviembre Disney+ 'Anatomía de Grey' (temporada 22)

Galardonada con el Globo de Oro a la mejor serie dramática de 2007, 'Anatomía de Grey' es ya todo un clásico. Ahora, en su temporada 22, sigue al equipo de médicos del Grey Sloan Memorial que se enfrentan a diario a decisiones de vida o muerte.

Ellen Pompeo vuelve como actriz en los nuevos episodios que ven la luz desde este jueves.

3 Jueves, 27 de noviembre Movistar Plus+ 'Blue Lights' (temporada 3)

La tercera temporada de Blue Lights llega a España de la mano de Movistar+ para narrar la vida de tres agentes de policía norirlandeses en periodo de prueba (Sian Brooke, Katherine Devlin y Nathan Braniff).

Los creadores de 'Line of Duty' y 'Muerte en Salisbury' han sido premiados con un BAFTA TV por este título como mejor serie dramática en 2025.

4 Domingo, 30 de noviembre Movistar Plus+ 'Matlock' (temporada 2)

La oscarizada Kathy Bates da vida a una mujer de 70 años que tras un pasado profesional brillante decide volver al mundo laboral para trabajar en un bufete de abogados. Mediante una actitud modesta pero gran inteligencia gana casos.

La segunda temporada aterriza en Movistar Plus+ este domingo 30 de diciembre.

5 Domingo, 30 de noviembre Atresplayer 'Las hijas de la criada'

Atresplayer vuelve a apostar por un drama de época, en esta ocasión protagonizado por Verónica Sánchez. Adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023, 'Las hijas de la criada' se ha rodado en distintas localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Esta producción es un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y secretos. Cuenta con 8 episodios de 50 minutos cada uno.

A Verónica Sánchez la acompañan en el reparto Carlota Baró y Alain Hernandez, entre otros.

6 Domingo, 30 de noviembre Movistar Plus+ 'Elsbeth' (temporada 3)

Carrie Preston, ganadora del Emmy, vuelve a ponerse en la piel de una peculiar y astuta abogada que trabaja junto con la policía de Nueva York para atrapar a asesinos.

La serie regresa a Movistar Plus+ con su tercera temporada. Se estrenará cada semana un nuevo episodio hasta completar los 20 de esta nueva tanda a partir del 30 de noviembre.

La comedia estadounidense, sumergida bajo el subgénero de la novela detectivesca «Cozy Mystery» (misterio acogedor), ha sido creada por el matrimonio formado por Robert y Michelle King.

7 Domingo, 30 de noviembre Movistar Plus+ 'Inspectora Marleauc' (temporada 9)

Movistar Plus+ acoge la novena temporada de otro drama policial protagonizado por una mujer inteligente y excétrica: 'Inspectora Marleauc'.

La serie, protagonizada por Corinne Masiero, sigue a la implacable y alocada inspectora de la Gendarmería Nacional mientras resuelve un sinfín de casos criminales de forma poco ortodoxa pero eficaz.

8 Lunes, 1 de diciembre Movistar Plus+ 'Silencio'

'Silencio' supone la primera serie escrita y dirigida por Eduardo Casanova, con Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio en el reparto.

Este título aborda, con el estilo particular de este director, el tema de las vampiresas queer, la peste negra y la pandemia del VIH/SIDA.

9 Lunes, 1 de diciembre Netflix 'El juego de Gracie Darling'

Netflix estrena esta exitosa serie australiana que promete dejarnos clavados en el sofá. Este thriller sobrenatural comienza con la desaparición de Gracie, durante una sesión de espiritismo, en un pequeño pueblo australiano. Este hecho es presenciado por su mejor amiga, Joni Gray, que tiene catorce años. Pero, casi tres décadas después, otro caso similar conmociona la ciudad.

10 Martes, 2 de diciembre Filmin 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (temporada 6)

Una de las series emblema de Filmin estrena su sexta temporada este martes. La ficción que combina drama y comedia, adapta las historias del veterinario James Herriot.

Creada por Andy Hay, Metin Hüseyin, Brian Percival y escrita por James Herriot, Lisa Holdsworth, Ben Vanstone, se ha convertido en una de las series británicas más exitosas de los últimos años.