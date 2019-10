Funk desde el imperio del sol naciente El grupo japonés Osaka Monaurail actuará mañana en la sede de la asociación Pepe Bocanegra, en Valles. :: E. C. La banda japonesa Osaka Monaurail actuará mañana en Valles (Piloña). Oviedo recibe a Un Pingüino en mi Ascensor, los argentinos Cápsula y los británicos The Dustaphonics JOSÉ CEZÓN Viernes, 18 octubre 2019, 12:05

La banda japonesa Osaka Monaurail invadirá mañana de ritmos funk y soul la sede de la asociación cultural Pepe Bocanegra, de Valles, en Piloña (23.15 horas). El octeto -cuyo nombre es un guiño a un tema del grupo de James Brown- se formó en 1992 en la universidad de la segunda ciudad más importante del país del sol naciente. En sus orígenes, eran una veintena de componentes, aunque el formato se fue reduciendo para poder adaptarse a escenarios más modestos.

La banda se inspira en los clásicos de la música negra y su cantante Ryo Nakata emula al autor del 'Sex Machine', arropado por una conjuntada sección rítmica y de metales. Osaka Monaurail tiene editados una decena de discos, entre ellos, el álbum 'I Am What I Am' (2006), donde acompañan a Marva Whitney, quien fuera vocalista de James Brown en los años sesenta; o un directo grabado en la sala Apolo de Barcelona en 2008 y editado al año siguiente con el título 'Live in Spain'. Su último disco oficial lleva por título 'Riptide', con el que han girado por ocho países.

Cuentan que el elegante Ryo Nakata ejerce también de distribuidor cinematográfico y que contribuyó al reestreno de películas como 'Superfly' (1972), de Gordon Parks Jr y con música del desdichado Curtis Mayfield, o 'Coffy' (1973), dirigida por Jack Hill y con la banda sonora de Roy Ayers.

En Oviedo actuará esta noche (La Salvaje, 22 horas, 14 euros anticipada) Un Pingüino en mi Ascensor, el proyecto de pop desenfadado que creó en 1987 el madrileño José Luis Moro a solas con su órgano Yamaha PSR-60. Al año siguiente, se unió Mario Gil, exteclista de Paraíso y La Mode, dos referentes de la movida española. Y mañana, en la misma sala (22 horas) estará el grupo argentino de garage-rock-psicodélico Cápsula presentando su último disco 'Bestiarium', un álbum conceptual, oscuro y que rescata el tema 'Russian Roulette', de la banda after-punk The Lords of The New Church.

En las más de dos décadas de trayectoria de Cápsula, destaca su atrevida reinterpretación del álbum clásico 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars', de David Bowie, que presentó con gran éxito en 2013 en el Club del Niemeyer.

Doris Vespa

Oviedo acogerá esta noche otros dos conciertos internacionales. El grupo colombiano Doris Vespa estará en la sala Gong Galaxy (21.30 horas. 5 y 7 euros) presentando su estilo autodefinido como caribbean rythm & beats reggae. Sus influencias van de Bob Marley o Capleton a The Police.

Y la banda londinense de rock, garage y soul The Dustaphonics aterrizará hoy en La Lata de Zinc (22.30 horas. 10 euros) para presentar su nuevo EP 'De puta madre' y a la nueva vocalista Rislane. El grupo -que se pasó este verano por el festival Motorbeach de Caravia- está liderado por el guitarrista francés y de raíces españolas Yvan Serrano y se completa con el bajista Pablo Rodas (doce años en Sex Museum) y el batería Ludo Nagy. Su anterior disco fue 'Johnny and Bo' en el que homenajeaban a los guitarristas Johnny Ramone y Bo Diddley.